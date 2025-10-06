Ростех разработал первые матрицы нового поколения для инфракрасных камер БПЛА

Структуры на их основе проще а изготовлении и обходятся дешевле, сообщили в пресс-службе госкорпорации

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" разработал первый отечественный матричный фотоприемник на основе коллоидных квантовых точек. Технология позволит массово производить доступные малогабаритные камеры с расширенным спектральным диапазоном, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Как отметил генеральный директор "Швабе", член бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин, использование коллоидных квантовых точек открывает большие перспективы для создания нового поколения фотоприемных матриц.

"Структуры на их основе существенно дешевле и проще в изготовлении и имеют широкий диапазон чувствительности. Они обеспечат эффективное управление беспилотными транспортными средствами, в том числе в сложных метеоусловиях и при низкой освещенности. Такие матрицы будут востребованы в различных промышленных изделиях и продуктах предприятий Ростеха и не только. Например, при разработке полезных ископаемых и во многих других отраслях", - привели в пресс-службе его слова.

Уточняется, что новая матрица разработана входящим в "Швабе" государственным научным центром РФ "НПО "Орион" совместно с Московским физико-техническим институтом и Физико-техническим институтом им. А. Ф. Иоффе РАН при поддержке Фонда перспективных исследований.