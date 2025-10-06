Войти
Военное обозрение

США собираются применять «стратег» B-21 Raider и как беспилотный носитель ракет

596
1
0

Источник изображения: topwar.ru

Американские ВВС озаботились китайским превосходством в воздухе и теперь прорабатывают новый вариант применения стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Машину планируют использовать не только как бомбардировщик, но и как беспилотный носитель десятков ракет «воздух–воздух». Фактически речь идёт о «летающем арсенале», который должен прикрывать истребители F-22, F-35 и перспективные дроны в случае крупного конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Поводом для такого пересмотра роли стал явный перевес Китая. По оценкам, уже к 2030 году Пекин сможет развернуть более тысячи стелс-истребителей J-20 и J-35. Китайские ВВС располагают надёжной инфраструктурой базирования, а американские самолёты, действующие на пределе радиуса, будут иметь ограниченное количество ракет для боя. Неудивительно, что именно Индо-Тихоокеанское командование и Командование глобальных ударов ВВС потребовали включения B-21 с возможностями воздушного боя в сценарии военных игр.

Однако проект упирается в старую для США проблему: нехватку не только платформ, но и боеприпасов. AIM-120 AMRAAM постепенно вырабатывают ресурс, а новая AIM-260 JATM слишком дорогая и выпускается медленно. По признанию самих американских экспертов, в случае войны на Тихом океане запас ракет может быть исчерпан за неделю. В таких условиях ставка на B-21 с десятками ракет выглядит скорее вынужденным решением.

Есть и другая проблема — производственные темпы. Сейчас США способны выпускать лишь 7–8 «Рейдеров» в год, максимум к началу 30-х годов — около 10. Конгресс пытается разогнать производство до 20 машин в год, но это пока планы на бумаге. Минимальная потребность ВВС обозначена в 100 самолётах, хотя сами генералы говорят о необходимости не менее 225 машин. При этом второй прототип уже проходит испытания вооружений, включая ядерные бомбы и новые крылатые ракеты LRSO.

Таким образом, несмотря на громкие заявления, программа B-21 сталкивается с ограничениями бюджета и производственных мощностей. Идея «беспилотного арсенала» выглядит заманчиво, но при текущем положении дел может превратиться в очередной дорогой эксперимент. Пока же Китай действует быстрее и наращивает своё преимущество.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
AMRAAM
B-2 Spirit
B-21
F-22
F-35
J-20
Проекты
Ядерный щит
1 комментарий
№1
06.10.2025 05:22
Весь трудовой коллектив только на Ту-160 и Ту-22М3, Белый Лебедь все задачи "Райдера" выполняет.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 15:43
  • 10738
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.10 15:42
  • 139
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 06.10 15:40
  • 22
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 06.10 14:01
  • 1
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк
  • 06.10 05:22
  • 1
США собираются применять «стратег» B-21 Raider и как беспилотный носитель ракет
  • 06.10 02:35
  • 1
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 05.10 23:33
  • 0
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 05.10 22:01
  • 3
В России назвали способное обнулить ракеты Tomahawk оружие
  • 05.10 18:58
  • 0
Комментарий к "Ядерное оружие: иметь нельзя уничтожить — где поставить запятую? - Мнения ТАСС"
  • 05.10 18:12
  • 8
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 05.10 16:12
  • 1
Сербия представила новый 203-миллиметровый миномет
  • 05.10 16:02
  • 2
Белоруссия и РФ приступили к проектированию легкомоторного самолета "Освей" - белорусский премьер
  • 05.10 05:52
  • 3
ВКС России получили пятую в 2025 году партию истребителей Су-35С
  • 05.10 03:32
  • 0
Комментарий к "«Красивые шесть дюймов стали»: Трамп заявил о намерении строить линкоры"
  • 04.10 15:32
  • 49
МС-21 готовится к первому полету