США собираются применять «стратег» B-21 Raider и как беспилотный носитель ракет

Источник изображения: topwar.ru

Американские ВВС озаботились китайским превосходством в воздухе и теперь прорабатывают новый вариант применения стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Машину планируют использовать не только как бомбардировщик, но и как беспилотный носитель десятков ракет «воздух–воздух». Фактически речь идёт о «летающем арсенале», который должен прикрывать истребители F-22, F-35 и перспективные дроны в случае крупного конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Поводом для такого пересмотра роли стал явный перевес Китая. По оценкам, уже к 2030 году Пекин сможет развернуть более тысячи стелс-истребителей J-20 и J-35. Китайские ВВС располагают надёжной инфраструктурой базирования, а американские самолёты, действующие на пределе радиуса, будут иметь ограниченное количество ракет для боя. Неудивительно, что именно Индо-Тихоокеанское командование и Командование глобальных ударов ВВС потребовали включения B-21 с возможностями воздушного боя в сценарии военных игр.

Однако проект упирается в старую для США проблему: нехватку не только платформ, но и боеприпасов. AIM-120 AMRAAM постепенно вырабатывают ресурс, а новая AIM-260 JATM слишком дорогая и выпускается медленно. По признанию самих американских экспертов, в случае войны на Тихом океане запас ракет может быть исчерпан за неделю. В таких условиях ставка на B-21 с десятками ракет выглядит скорее вынужденным решением.

Есть и другая проблема — производственные темпы. Сейчас США способны выпускать лишь 7–8 «Рейдеров» в год, максимум к началу 30-х годов — около 10. Конгресс пытается разогнать производство до 20 машин в год, но это пока планы на бумаге. Минимальная потребность ВВС обозначена в 100 самолётах, хотя сами генералы говорят о необходимости не менее 225 машин. При этом второй прототип уже проходит испытания вооружений, включая ядерные бомбы и новые крылатые ракеты LRSO.

Таким образом, несмотря на громкие заявления, программа B-21 сталкивается с ограничениями бюджета и производственных мощностей. Идея «беспилотного арсенала» выглядит заманчиво, но при текущем положении дел может превратиться в очередной дорогой эксперимент. Пока же Китай действует быстрее и наращивает своё преимущество.