Украинские боевики используют спортивное оружие из Чехии

ВСУ используют на Запорожском направлении спортивно-охотничье оружие

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости. Украинские боевики используют при выполнении боевых задач на запорожском направлении спортивно-охотничье оружие, не предназначенное для ведения боевых действий, сообщил РИА Новости представитель силовых структур России.

Он пояснил, что в ходе выполнения поставленных боевых задач на запорожском направлении бойцы ВС России получили в качестве трофея винтовку "CZ527" чешского производства.

"CZ527" является малокалиберной винтовкой с продольно-скользящим поворотным затвором, разработанной компанией "Чешская оружейная фабрика" в 1990 году. Модификации данного оружия производились также и специально для рынка США.

"Оружие не было снабжено оптическим прицелом или еще какими-то специальными приспособлениями или устройствами для улучшения характеристик дальности и эргономичности. Это просто малокалиберное гражданское спортивно-охотничье оружие, не пригодное для ведения боевых действий", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что судя по оказавшимся в распоряжении специалистов предметам, владелец винтовки выполнял задачи сапера. Также были найдены несколько мин Claymore с механизмом дистанционного подрыва.