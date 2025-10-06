National Interest: НАТО попросили подумать и не провоцировать конфликт с Россией

Межконтинентальная ракета "Ярс" является одной из самых современных в мире и служит доказательством того, что Россия готова к глобальному ядерному конфликту, пишет The National Interest. Москва бросила вызов всему альянсу НАТО на Украине, что должно заставить Запад задуматься об опасности оказания давления на ядерную державу.

Брэндон Вайкерт (Brandon Weichert)

Наличие в арсенале России такой системы, как "Ярс", гарантирует, что НАТО сто раз подумает, прежде чем начнет слишком давить на Кремль.

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Ярс" — одна из самых современных в мире. Она является прямым доказательством того, что Россия всерьёз готова к ведению глобальной ядерной войны. И это должно тревожить всех на Западе, поскольку американский ядерный арсенал постепенно деградировал после окончания Холодной войны.

Ракета была разработана Московским институтом теплотехники в рамках постсоветской модернизации ядерных сил России, и первые успешные испытания "Ярса" состоялись 29 мая 2007 года на космодроме Плесецк. На вооружение ракетных войск стратегического назначения (РВСН) она поступила в 2010 году, а её развёртывание и усовершенствование продолжается и в 2020-х годах. Сообщается, что Вооружённые силы России проводили учения с применением ракет "Ярс", например, в феврале 2025 года, когда мобильные установки были задействованы в учебных сценариях для отработки маскировки и быстрой смены позиций. Испытания также были сосредоточены на передовых технологиях боевых частей.

"Ярс" предназначен для стратегического ядерного сдерживания. Это мобильная термоядерная ракета, оснащённая разделяющимися головными частями (РГЧ) с блоками индивидуального наведения, и сегодня она представляет собой одно из самых совершенных российских вооружений. "Ярс" является дальнейшим развитием более ранней разработки, советской МБР "Тополь-М" (обозначение НАТО: SS-27).

Технические характеристики "Ярса"

"Ярс" — это трёхступенчатая твердотопливная ракета, что повышает её мобильность и сокращает время подготовки к пуску по сравнению с жидкостными системами.

• Принят на вооружение: 2010 г.

• Примерное количество: ~200 ед.

• Длина: 22,5 м

• Диаметр: 2 м

• Стартовая масса: 49 600 кг

• Двигатель: трёхступенчатый ракетный на твёрдом топливе

• Платформа запуска: шахтная пусковая установка или мобильная пусковая установка на колёсном шасси

• Система наведения: ГЛОНАСС + инерциальная навигация

• Дальность: свыше 11 000 км; способна поражать цели на всей территории США

• Макс. скорость: ~25 Махов (30 600 км/ч)

• Боевая нагрузка: три боеголовки РГЧ индивидуального наведения мощностью ~200 килотонн каждая.

МБР "Ярс" обычно несёт три (а в некоторых модификациях — четыре) РГЧ индивидуального наведения, каждая со своей термоядерной боеголовкой, а также средства преодоления ПРО (ложные цели). Проще говоря, сбить эту ракету практически невозможно. Не легче уничтожить её и на земле: её можно запустить как из защищённых шахт, так и с мобильных пусковых установок, что позволяет рассредоточивать и скрывать её в лесистой или удалённой местности. Эта мобильность является ключевой особенностью МБР, делая практически невозможным её гарантированное уничтожение в первом ударе и давая России способность обеспечить взаимное гарантированное уничтожение для любого ядерного агрессора.

Почему "Ярс" важен для России

Часто можно слышать, что Россия — это всего лишь "бензоколонка с ядерным оружием", и что её небольшой ВВП не позволяет считать её угрозой уровня великой державы. Но тот факт, что Москва бросила вызов всему альянсу НАТО на Украине, должен заставить задуматься. А если добавить к этому наличие у России большого количества современных ядерных вооружений, таких как "Ярс", то стоит два раза подумать, прежде чем верить всяким недалеким предположениям о "конце российской военной машины".

Действительно, "Ярс" играет ключевую роль в российской ядерной триаде. По некоторым оценкам, с середины 2020-х годов на вооружении находится более 200 таких ракет, распределённых по нескольким полкам. Его возможности продолжают развиваться благодаря модернизациям, таким как улучшенные системы наведения и элементы гиперзвуковых технологий в смежных системах.

В целом "Ярс" подчёркивает стремление России сохранять устойчивую способность нанесения второго ядерного удара на фоне глобальной напряжённости. Поскольку война на Украине не только продолжается, но и сопровождается проверкой боеспособности систем ПВО НАТО с помощью дронов и самолётов, риски ошибочного шага с любой стороны велики.

С такой системой, как "Ярс", в своём арсенале Россия может заручиться тем, что НАТО будет тщательно взвешивать свои действия, прежде чем оказывать чрезмерное давление на Кремль. При таком раскладе всё сильнее ощущается — и далее будет только расти — необходимость искать пути к переговорному урегулированию с Москвой, сначала по вопросу войны на Украине, а затем и по более широкому спектру проблем, разделяющих Россию и Запад.