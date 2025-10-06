Войти
В России создают наземные средства контроля космического пространства

Космический аппарат
Космический аппарат.
В России создают перспективные средства контроля космического пространства

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Перспективные наземные средства контроля космического пространства создаются в России, сообщили в Минобороны РФ.

День Космических войск отмечается в России ежегодно 4 октября.

"В рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства в Космических войсках создаются перспективные специализированные наземные средства контроля космического пространства", - говорится в сообщении.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, активно идут разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения Главного испытательного космического центра имени Титова. Ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит перейти к передовым технологиям управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГИКЦ им. Титова
Минoбороны РФ
Проекты
СККП
