В России в 2025 году обнаружили более 1,3 тысячи пусков ракет

Работа командного пункта Системы предупреждения о ракетном нападении Космических войск России
Работа командного пункта Системы предупреждения о ракетном нападении Космических войск России.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Космические войска в 2025 году засекли больше 1,3 пусков баллистических ракет

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские средства предупреждения о ракетном нападении обнаружили в 2025 году более 1,3 тысячи пусков баллистических и космических ракет, сообщили в Минобороны РФ.

День Космических войск отмечается в России ежегодно 4 октября.

"В течение текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами системы контроля космического пространства было обнаружено более 1300 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет, ракет космического назначения", - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты Главного испытательного космического центра имени Титова обеспечили проведение 15 запусков космических аппаратов с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур, в ходе которых были выведены на орбиту более 40 космических аппаратов.

Боевые расчеты космодрома Плесецк провели семь пусков ракет с 16 космическими аппаратами военного назначения.

В этот же период дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС провели свыше 370 тысяч сеансов управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

