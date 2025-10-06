В России создают новые радиолокационные станции

В России создают новые РЛС системы предупреждения о ракетном нападении

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские специалисты продолжают работу по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении, сообщили в Минобороны РФ.

День Космических войск отмечается в России ежегодно 4 октября.

"Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в войсках активно проводится работа по вводу в эксплуатацию новейших образцов вооружения, военной и специальной техники. Боевое дежурство несут радиолокационные станции нового поколения типа "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении.

"Для переоснащения соединений и воинских частей Космических войск перспективными образцами вооружения в настоящее время ведутся более 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию в ближайшие годы систем и комплексов нового поколения", - добавили в МО РФ.