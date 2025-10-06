«Одержат победу над Китаем»: офицер ВМС США призвал строить неатомные подлодки

Источник изображения: topwar.ru

ПЛ с ВНЭУ Yun Bong-gil класса Type 214 ВМС Южной Кореи

На протяжении десятилетий США оснащают свой подводный флот исключительно атомными субмаринами. Затраты на них постоянно растут: если сначала АПЛ класса Virginia стоила $2,8 млрд, то сейчас свыше $4 млрд. Для сравнения, японские ПЛ с ВНЭУ типа Sōryū обходились в $536 млн, а нового проекта Taigei стоят ещё дешевле – по $473 млн.

Чтобы одержать победу в конфликте с Китаем, ВМС следует пополнить свой состав небольшими экономичными подлодками с обычным двигателем, способными запускать крылатые ракеты

- пишет лейтенант-коммандер ВМС США [капитан-лейтенант] Джим Холселл на страницах издания USNI.

По его мнению, это позволит компенсировать относительно небольшое количество АПЛ, которые флот сможет развернуть в случае конфликта. Даже сравнительно малогабаритные ПЛ могут обладать значительной боевой мощью. Так, Shin Chae-ho южнокорейских ВМС, относящаяся к классу KSS-III с водоизмещением 3000 тонн, стала первой в истории ударной подлодкой с ВНЭУ, способной запускать баллистические ракеты. Как считает офицер, США следует рассмотреть возможность создания аналогичной платформы.

АПЛ USS Newport News (SSN-750) класса Los Angeles ВМС США

По его словам, группировка из таких субмарин сможет эффективно нейтрализовать надводные корабли противника (таких классов как Renhai, Luyang и Jiangkai), ракеты которых будут угрожать американским авианосцам и десантным кораблям. В настоящее время за данную задачу отвечают дорогостоящие и сравнительно малочисленные многоцелевые АПЛ, оснащённые изделием Mk 48, которое является самой мощной из всех тяжёлых торпед, но предназначено для стрельбы с близкого расстояния. Учитывая развитие средств гидроакустики в КНР и России, это чревато гибелью АПЛ.

Чтобы справиться с этой проблемой, ВМС должны иметь в своём распоряжении экономичную современную подлодку, вооружённую мощной дальнобойной крылатой ракетой и работающую на традиционном топливе

- призывает военный.

На роль такой ракеты не годится ПКР подводного запуска UGM-84A Harpoon, так как она отстреливается с ТА и несовместима с ВПУ АПЛ типа Virginia (то есть большинство субмарин не смогут её использовать), а испытания Tomahawk Block V Maritime Strike всё ещё продолжаются.

Зоны досягаемости ПКР Tomahawk

Как поясняет офицер, вместо одной АПЛ Virginia, вооружённой 42 ПКР, США могли бы закупить за те же деньги пять ПЛ с ВНЭУ с общим залпом в 70 ПКР (по 14 ракет каждая). Разместить их можно было бы на союзных базах в Куре, Сасебо и Йокосуке (Япония), у Перта (Австралия), на Субик-Бей (Филиппины) и на Гуаме. Учитывая дальность действия текущих версий Tomahawk, составляющую 900 морских миль, все эти варианты базирования позволят американским ПЛ поражать корабли НОАК.

США могли бы разработать проект ПЛ с ВНЭУ или с аккумуляторными батареями в сотрудничестве с Японией, Южной Кореей и Австралией – странами, которые обладают соответствующими обширными знаниями и опытом, в частности, они адаптировали для своих субмарин американскую систему боевого управления BYG-1 и торпеду Mk 48. Постройку новых ПЛ можно вести как на собственных верфях, так и на зарубежных, «не создавая дополнительную нагрузку на американское кораблестроение», например, на мощностях DSME/Hanwha Ocean и Hyundai, или Mitsubishi и Kawasaki.