Войти
ТАСС

ТАСС: на Украине жалуются на отсутствие интегрированной системы ПВО

494
0
0
ПВО Украины
ПВО Украины.
Источник изображения: © Фото : страница Командування Повітряних Сил ЗСУ в Facebook

Также депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко возмущается, что система оборудования укреплений погрязла в коррупции, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Возмущение по поводу отсутствия интегрированной системы противовоздушной обороны активно набирает популярность в украинских СМИ и среди населения страны. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Наиболее обсуждаемой в украинских СМИ темой остается система ПВО. Соосновательница и главный редактор украинского интернет-издания "Бабель" Екатерина Коберник возмущается, что в стране нет общей интегрированной системы противовоздушной обороны, а все подразделения действуют независимо друг от друга. К чему это приводит, отлично видят местные жители, которые постоянно страдают от действий украинских ПВОшников", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что также депутат Верховной Рады Украины Алексей Кучеренко возмущается, что система оборудования укреплений погрязла в коррупции. Политик приводит фотографию некой подстанции, которая должна была быть обшита бетонным каркасом, но деньги были украдены.

"Обе публикации продублировала на своих ресурсах депутат Марьяна Безуглая, которая продолжается критиковать Сырского, считая, что все неудачи ВСУ (в том числе в области противовоздушной обороны) связаны с его деструктивными действиями. Отметим, что панические сообщения украинских политиков свидетельствуют об успешных действиях российских ракетчиков, также и направлены на западную аудиторию, которую пытаются убедить в необходимости расширения поставок дорогостоящих систем ПВО", - добавил собеседник агентства. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 15:43
  • 10738
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.10 15:42
  • 139
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 06.10 15:40
  • 22
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 06.10 14:01
  • 1
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк
  • 06.10 05:22
  • 1
США собираются применять «стратег» B-21 Raider и как беспилотный носитель ракет
  • 06.10 02:35
  • 1
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 05.10 23:33
  • 0
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 05.10 22:01
  • 3
В России назвали способное обнулить ракеты Tomahawk оружие
  • 05.10 18:58
  • 0
Комментарий к "Ядерное оружие: иметь нельзя уничтожить — где поставить запятую? - Мнения ТАСС"
  • 05.10 18:12
  • 8
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 05.10 16:12
  • 1
Сербия представила новый 203-миллиметровый миномет
  • 05.10 16:02
  • 2
Белоруссия и РФ приступили к проектированию легкомоторного самолета "Освей" - белорусский премьер
  • 05.10 05:52
  • 3
ВКС России получили пятую в 2025 году партию истребителей Су-35С
  • 05.10 03:32
  • 0
Комментарий к "«Красивые шесть дюймов стали»: Трамп заявил о намерении строить линкоры"
  • 04.10 15:32
  • 49
МС-21 готовится к первому полету