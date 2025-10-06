Войти
В США оценили отношение России к ядерному Армагеддону

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости.

TNI: МБР «Ярс» доказывают, что Россия серьезно относится к ядерному Армагеддону

Наличие современных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Ярс» в российском арсенале доказывает серьезное отношение Москвы к «ядерному Армагеддону». Значение российских МБР оценило американское издание The National Interest (TNI).

«Имея в своем арсенале такую систему, как "Ярс", русские могут гарантировать, что НАТО тщательно обдумает свои действия, прежде чем слишком сильно давить на Кремль», — говорится в публикации.

Автор подчеркнул, что «Ярс» остается одной из самых совершенных МБР в мире. Эта ракета доказывает, что Россия серьезно относится к гипотетическому «ведению мировой ядерной войны». При этом, как пишет издание, Вашингтон позволил американскому ядерному арсеналу «увядать на корню» после завершения холодной войны.

Существуют «Ярсы» шахтного и мобильного базирования. Отмечается, что МБР на колесном шасси могут рассредотачиваться и совершать пуски из различных районов. Поэтому «Ярсы» невозможно полностью уничтожить обезоруживающим ударом.

В марте Минобороны России сообщило, что ракетные полки, оснащенные подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Ярс», осваивают новые районы боевого патрулирования.

