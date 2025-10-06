Войти
Военное обозрение

«Одна из самых продвинутых модификаций»: Чехия передаст ВСУ танки T-72M4CZ

493
0
0
T-72M4CZ

Начальник Генштаба чешских войск Карел Ржегка объявил, что после завершения восстановления танков T-72M4CZ они будут переданы ВСУ, если это одобрит правительство.

Модель T-72M4CZ была разработана местной компанией VOP CZ в 1994-2000 годах. Предполагалось, что до её уровня модернизацию пройдут 140 танков, однако в итоге программа сократилась до 30 ОБТ (включая 3 командирских) и 3 БРЭМ. Все эти машины теперь планируется поставить на Украину: на замену им Прага в сентябре приобрела 44 немецких танка Leopard 2A8 новой постройки за $1,6 млрд. Этого количества хватит на укомплектование танкового батальона, в состав которого ВСУ старались включать до 30 ОБТ.

Источник изображения: topwar.ru

T-72M4CZ представляет собой одну из самых продвинутых модификаций ОБТ Т-72М/М1 советской разработки, созданную специально для чешской армии

- отмечает производитель.

Модернизация включает в себя установку британского дизельного двигателя Perkins Condor CV12-1000 TCA на 1000 л. с. в сочетании с АКП Allison, что значительно повышает мобильность машины. СУО производства итальянской компании Officine Galileo оснащена усовершенствованными баллистическим вычислителем, ИК-прицелами и лазерным дальномером.

Источник изображения: topwar.ru

Защита усилена за счёт установки композитной брони и блоков ДЗ, в том числе разработанной в Чехии системы DYNA, а также комплекса средств самообороны от ПТУР.

Благодаря этим улучшениям T-72M4CZ в целом сопоставим с российскими Т-72Б3 или даже Т-90

- полагают местные обозреватели.

Как ожидается, сочетание огневой мощи, защиты и манёвренности сделает T-72M4CZ эффективной платформой для ВСУ. Относительно небольшой вес также упростит их эксплуатацию на ТВД по сравнению с более тяжёлыми танками НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Чехия
Продукция
Leopard-2
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Allison
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 15:43
  • 10738
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.10 15:42
  • 139
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 06.10 15:40
  • 22
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 06.10 14:01
  • 1
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк
  • 06.10 05:22
  • 1
США собираются применять «стратег» B-21 Raider и как беспилотный носитель ракет
  • 06.10 02:35
  • 1
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 05.10 23:33
  • 0
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 05.10 22:01
  • 3
В России назвали способное обнулить ракеты Tomahawk оружие
  • 05.10 18:58
  • 0
Комментарий к "Ядерное оружие: иметь нельзя уничтожить — где поставить запятую? - Мнения ТАСС"
  • 05.10 18:12
  • 8
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 05.10 16:12
  • 1
Сербия представила новый 203-миллиметровый миномет
  • 05.10 16:02
  • 2
Белоруссия и РФ приступили к проектированию легкомоторного самолета "Освей" - белорусский премьер
  • 05.10 05:52
  • 3
ВКС России получили пятую в 2025 году партию истребителей Су-35С
  • 05.10 03:32
  • 0
Комментарий к "«Красивые шесть дюймов стали»: Трамп заявил о намерении строить линкоры"
  • 04.10 15:32
  • 49
МС-21 готовится к первому полету