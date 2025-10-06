«Одна из самых продвинутых модификаций»: Чехия передаст ВСУ танки T-72M4CZ

T-72M4CZ T-72M4CZ

Начальник Генштаба чешских войск Карел Ржегка объявил, что после завершения восстановления танков T-72M4CZ они будут переданы ВСУ, если это одобрит правительство.

Модель T-72M4CZ была разработана местной компанией VOP CZ в 1994-2000 годах. Предполагалось, что до её уровня модернизацию пройдут 140 танков, однако в итоге программа сократилась до 30 ОБТ (включая 3 командирских) и 3 БРЭМ. Все эти машины теперь планируется поставить на Украину: на замену им Прага в сентябре приобрела 44 немецких танка Leopard 2A8 новой постройки за $1,6 млрд. Этого количества хватит на укомплектование танкового батальона, в состав которого ВСУ старались включать до 30 ОБТ.

Источник изображения: topwar.ru

T-72M4CZ представляет собой одну из самых продвинутых модификаций ОБТ Т-72М/М1 советской разработки, созданную специально для чешской армии

- отмечает производитель.

Модернизация включает в себя установку британского дизельного двигателя Perkins Condor CV12-1000 TCA на 1000 л. с. в сочетании с АКП Allison, что значительно повышает мобильность машины. СУО производства итальянской компании Officine Galileo оснащена усовершенствованными баллистическим вычислителем, ИК-прицелами и лазерным дальномером.

Источник изображения: topwar.ru

Защита усилена за счёт установки композитной брони и блоков ДЗ, в том числе разработанной в Чехии системы DYNA, а также комплекса средств самообороны от ПТУР.

Благодаря этим улучшениям T-72M4CZ в целом сопоставим с российскими Т-72Б3 или даже Т-90

- полагают местные обозреватели.

Как ожидается, сочетание огневой мощи, защиты и манёвренности сделает T-72M4CZ эффективной платформой для ВСУ. Относительно небольшой вес также упростит их эксплуатацию на ТВД по сравнению с более тяжёлыми танками НАТО.