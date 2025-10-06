США могут поставить Украине ракеты Barracuda. До каких российских городов они способны долететь?

Ракеты Barracuda, которые могут дать ВСУ, способны долететь до Москвы

Вашингтон может поставить Киеву ракеты Barracuda. Об этом заявила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, уточнив, что решение пока не принято. Отмечается, что крылатые ракеты этого семейства сравнительно недорогие и проще в производстве, при этом имеют дальность от 220 до 930 километров, что представляет потенциальную угрозу для России.

Что известно о ракетах Barracuda?

Американская оборонная компания Anduril представила крылатые ракеты Barracuda в сентябре 2024 года, охарактеризовав их как революционные из-за простоты и дешевизны производства.

Предполагается, что изначально система Barracuda разработана для масштабного производства и «для удовлетворения краткосрочных всплесков спроса». Производители сократили количество уникальных инструментов и деталей для сборки ракет, что позволяет быстро развернуть линии производства. Также в проект была заложена устойчивость цепочки поставок.

Семейство представлено тремя ракетами: Barracuda-100, Barracuda-250 и Barracuda-500. Для каждой из них доступна модификация Barracuda-M. Они имеют по паре выдвижных крыльев в центральной части корпуса и по два складных стабилизатора сзади. В движение ракеты приводятся воздушно-реактивным двигателем с утопленным в корпус воздухозаборником. Цели ракет могут располагаться как на суше, так и в море, и быть как статическими, так и подвижными.

Пусковой платформой ракет Barracuda-100 могут служить вертолеты и самолеты, наземные транспортные средства и лодки. Barracuda-250 может запускаться с наземных или морских реактивных залповых систем MLRS и HIMARS, а также допускает размещение во внутреннем отсеке истребителя пятого поколения F-35. Barracuda-500 может быть запущена с истребителей F-15E, F-18E/F, F-16 и систем запуска Rapid Dragon, C-17, C-130.

Американская оборонная компания Anduril. Источник: Ann Wang / Reuters

Ракеты Barracuda способны долететь до Москвы

В России оценили, как глубоко Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут нанести удары в случае, если Соединенные Штаты передадут Киеву ракеты Barracuda. На основе данных о дальности полета ракет создали карту городов России, которые могут оказаться в зоне поражения.

Так, ракеты Barracuda-250М с дальностью полета до 370 километров смогут достать до находящихся недалеко от границы с Украиной Запорожья, Белгорода, Брянска, Смоленска и других городов, расположенных в радиусе поражения. При этом Barracuda-500М, имеющая дальность полета до 930 километров, будет представлять опасность для таких российских городов, как Тверь, Ярославль, Кострома, Великий Новгород, Нижний Новгород, Ульяновск, Саратов, а также для Волгограда и Нальчика. Более того, в зоне поражения окажутся Москва и Санкт-Петербург, а также база стратегических ракетоносцев в Энгельсе.

Дальность применения «старшей» модификации ракеты позволяет (пока условно) взять на прицел Москву и часть городов Поволжья, включая базу стратегических ракетоносцев в Энгельсе (Саратовская область) «Военная хроника»Telegram-канал

Оценены потенциальные последствия ударов ракетами Barracuda

Боевая часть ракет Barracuda варьируется от 15 до 45 килограммов в зависимости от модели. Как пишет «Военная хроника», этого не достаточно для нанесения серьезного ущерба. Так, самая дальнобойная версия ракеты с индексом 500M может вывести из строя склад, узел связи или объект энергосистемы, но не разрушит крупную инфраструктуру. В результате их применение сводится к тому, что «эффект таких ударов напрямую зависит от количества и регулярности применения».

Отмечается, что для запуска ракет этого вида не требуется каких-либо специальных условий кроме ровной площадки размером 10 на 10 метров. Это, по мнению авторов Telegram-канала, «делает их вдвойне опасными даже в самой слабой конфигурации».

Barracuda — это не «супероружие» (...), а попытка создать массовый инструмент для регулярных ударов по распределённой инфраструктуре «Военная хроника»Telegram-канал

Таким образом, при развертывании крупносерийного производства Киев получит еще один инструмент для ударов по целям в России помимо дронов. В противном случае эффект от применения окажется в лучшем случае локальным, уверены авторы Telegram-канала. Однако, несмотря на, это они призвали не отрицать опасность этого оружия.