План "стены дронов" фон дер Ляйен разбивается о реальность (Politico, США)

Politico: Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за "стену дронов"

Идея Урсулы фон дер Ляйен защищать границы ЕС "стеной дронов" провалилась, пишет Politico. Помимо того, что этот проект затратный, он на деле никак не сможет прикрыть Европу от ее воображаемых угроз, указывает автор статьи.

Новые дебаты о безопасности в Европе вызывают раскол между странами, требующими немедленной защиты от России, и теми, кого угроза касается в меньшей степени

Идея Еврокомиссии о создании "стены дронов" дала трещины еще до того, как с ее помощью удалось перехватить хотя бы одного российского "нарушителя".

На фоне случаев пересечения российскими дронами воздушного пространства Польши и Румынии, а также отслеживания неопознанных аппаратов над Данией, Норвегией и Германией, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продвигает идею создания нового щита из радаров и систем перехвата для защиты восточного фланга блока.

В своей сентябрьской речи о положении в ЕС она назвала это "стеной дронов". Критикуют уже и название, и саму концепцию. Для Прибалтики и Польши это звучит как разумный ответ на растущую угрозу. Но государства, находящиеся дальше от России, видят в этой идее изъяны, включая ее осуществимость, стоимость, соответствие военным планам ЕС и НАТО. Также они задаются вопросом, не говорит ли она о захвате Брюсселем полномочий в области оборонной политики.

"Беспилотники и средства борьбы с ними — приоритет, — заявил журналистам французский президент Эммануэль Макрон. — Но мы должны четко заявить: идеальной стены для Европы не существует, речь идет о границе в 3 тысячи километров. Считаете ли вы это полностью осуществимым? Ответ — „нет“".

Комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс (Andrius Kubilius), бывший премьер-министр Литвы, встал на защиту этой идеи. По его мнению, первоначальный план по противодействию дронам, покрывающий Польшу и Прибалтику, обойдется около 1 миллиарда евро, а развертывание систем обнаружения можно завершить менее чем за год. Впрочем, признал он, название "стена" может создать неверное впечатление. Это "не будет новой линией Мажино", — сказал он, имея в виду французские оборонительные укрепления, которые Германия успешно обошла во Второй мировой войне.

Также налицо опасения, что Комиссия, возможно, дает слишком нереальные обещания. "Я надеюсь, никто не рассматривает стену дронов как простое решение наших проблем с обороной, — заявила Ханна Нойманн (Hannah Neumann), депутат Европарламента от немецких „Зеленых“ и член комитета по безопасности и обороне. — Она не защитит нас от кибератак, не поможет с ПВО, производством боеприпасов или более серьезными проблемами, связанными со структурами принятия решений и правилами ведения боя".

Деньги ЕС на борьбу с дронами

Особую проблематичность разногласиям придает то, что для финансирования стены дронов Брюссель вместе с прифронтовыми государствами хочет использовать деньги ЕС, а для этого необходимо согласие всех столиц стран-членов.

Нежелание южных стран — на недавней встрече лидеров ЕС в Копенгагене Джорджа Мелони виз Италии и Кириакос Мицотакис (KyriakosMitsotakis) из Греции заявили, что проекты европейской обороны должны приносить пользу всему блоку, а не только восточному флангу — спровоцировало призывы к "солидарности" от наиболее уязвимых государств.

"Мы проявляли солидарность последние 20 лет, включая COVID, вопросы экономики и миграции. Сейчас пришло время проявить солидарность в сфере безопасности", — заявил в интервью Politico премьер-министр Финляндии Петтери Орпо (PetteriOrpo).

В полной мере разногласия проявились в Копенгагене — как публично, так и за закрытыми дверями. Во втором случае канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал план в "очень резких" выражениях, как выразился один знакомый с обсуждением дипломат.

Защита от России

Несмотря на споры о масштабах и названии, мало кто сомневается, что Европе необходимо наращивать возможности по отражению российских БПЛА. Блоку не хватает технологий их легкого выявления, и когда в прошлом месяце самолеты НАТО сбили три российских дрона над Польшей (в Москве заявляли, что Польша не представила доказательств российского происхождения сбитых над территорией страны дронов, — прим. ИноСМИ), то использовали многомиллионные ракеты для уничтожения российских "Гербер" по $10 тыс. каждая.

Несмотря на прозвучавшие в Копенгагене возражения, в конечном счете лидеры ЕС приняли оборонные предложения Комиссии, включая стену дронов, — а это значит, что в той или иной форме проект реализуют. Однако еще предстоит проработать детали, касающиеся сроков, стоимости и возможностей.

И, скорее всего, название проекта ждем ребрендинг. В среду премьер-министр Дании Метте Фредериксен говорила о "европейской сети мер противодействия дронам". На вопрос журналиста, почему она не использовала термин "стена дронов", был ответ: "Мне все равно, как оно называется, лишь бы работало".

Наращивание усилий по борьбе с дронами имеет смысл на фоне попыток Москвы прощупать оборону НАТО. Однако панацеей эти меры не являются — особенно если противостояние с Россией приблизится к полномасштабной войне. "Стена дронов может работать на региональном уровне — в Прибалтике можно построить статическую оборону, — сказал Кристиан Меллинг (Christian Mölling), оборонный аналитик и программный директор фонда Бертельсмана. — Но дроны — это лишь пальцы; если хочешь победить, целься в голову: командование, логистику и производственные мощности".

Прифронтовые государства не питают иллюзий относительно того, что одной лишь стены дронов будет достаточно для предотвращения российской атаки. Но они настаивают на необходимости предпринимать усилия по сдерживанию Москвы. "Конечно, мы реалисты... и не ожидаем, например, что стена дронов на нашей границе на 100% устранит любые угрозы, — заявил польский премьер-министр Дональд Туск. — Если кто-то ищет стопроцентных гарантий безопасности, то ничего не найдет. Мы — НАТО, Европа — должны искать методы, которые максимизируют нашу безопасность".