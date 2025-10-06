Войти
В США ускоряют разработку перехватчиков для борьбы с дронами «Герань»

Источник изображения: topwar.ru

После тщательного отбора из числа 65 претендентов Минвойны Соединенных Штатов остановилось на двух компаниях, работающих в сфере ОПК, с которыми продолжит сотрудничать в рамках программы Counter NEXT, реализуемой подразделением ведомства DIU, специализирующемся на военных инновациях. В роли «избранных» оказались Anduril и Zone 5 Technologies.

Об этом сообщает пресс-служба DIU.

Две упомянутые компании представили свои прототипы изделий, совершенно непохожие друг на друга, но предназначенные для решения одной задачи. И каждая из них провела успешные испытания.

Дело в том, что в военном ведомстве США ускоряют разработку перехватчиков для борьбы с дронами «Герань» и подобными им, которые несут полезную боевую и разведывательную нагрузку. Anduril представила дрон-перехватчик Roadrunner.

Источник изображения: topwar.ru

Zone 5 создала пусковую установку Interceptor, в которой используются мини-ракеты White Spike.

Источник изображения: topwar.ru

В первую очередь выбранные средства борьбы с БПЛА поступят в распоряжение ВМС США, что вполне логично, учитывая проблемы с дронами хуситов. Но они могут быть задействованы и для оснащения наземных подразделений.

Менее чем через год оба поставщика завершили начальные этапы проектирования и разработки, а также успешно провели базовые лётные испытания предложенных ими решений

- сообщили в DIU.

На основе результатов испытаний и отзывов военных в разработанные компаниями системы будут внесены необходимые изменения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
БПЛА
