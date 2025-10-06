«Су-75 замечен на испытаниях»: на Западе заговорили о перспективах истребителя

Источник изображения: topwar.ru

В сеть были выложены новые изображения перспективного российского малозаметного истребителя Су-75 «Шах и мат», находящегося рядом со своим более тяжёлым собратом Су-57. Заметившие эти кадры западные обозреватели сделали далеко идущие выводы:

Данная фотография может свидетельствовать о проведении испытаний или по крайней мере подготовке к ним. Возможно, что будет отрабатываться тактика совместного применения этого самолёта с Су-57. В любом случае предполагаются закупки Су-75 – российскими войсками или импортёром.

Как отмечается, длительное время о программе Су-75 ничего официально не сообщалось. На этом фоне новые кадры имеют большое значение, указывая на продолжение разработки. Теперь на Западе ожидают снимков, подтверждающих рулёжку или даже первый полёт истребителя.

Су-75 задуман как однодвигательный многоцелевой истребитель 5-го поколения с малой заметностью, призванный стать менее затратной при закупке и в обслуживании платформой по сравнению с двухмоторными машинами. В открытых источниках указывается максимальная скорость около 1,8–2,0 Маха, боевая нагрузка на уровне 7400 кг и дальность полёта около 3000 км.

Данные ТТХ ставят этот самолёт в один ряд с такими ориентированными на экспорт конкурентами, как F-35 и китайский FC-31

- говорится в западной прессе.

Его ключевым преимуществом станет силовая установка. Ожидается, что на Checkmate будет установлен двигатель AЛ-51Ф1 – изделие нового поколения, которое примерно на 30% легче и на 18% эффективнее по сравнению с AЛ-41Ф1, позволяя увеличить тяговооружённость и снизить стоимость жизненного цикла. Новый двигатель будет играть ключевую роль в обеспечении дальности полёта и увеличении полезной нагрузки.