Топливопровод НАТО будет удлинён на 300 км на восток от границы ФРГ с Польшей

534
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Варшаве сегодня запланирована церемония подписания предварительного соглашения об интеграции польской и натовской трубопроводных систем. Документ предполагает, что действующий топливопровод НАТО будет удлинен на 300 км на восток от границы ФРГ с Польшей.

Об этом сообщил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.

Этот проект предполагает строительство топливопровода длиной 300 километров от границы с Германией до базы PERN в Быдгоще

- заявил чиновник, говоря об объекте, принадлежащем польской компании, специализирующейся на хранении и транспортировке нефти и нефтепродуктов.

Замминистра Министерства национальной обороны Польши отметил, что стоимость проекта составит примерно 5,5 миллиарда долларов. Финансирование строительства уже одобрено руководством Североатлантического альянса, которое выделит необходимые средства.

Чиновник отметил, что изначально топливопровод прокладывался еще в годы «холодной войны», когда существовала угроза вооруженного столкновения между западными странами и СССР. Для этого государства НАТО создали в 60-70-х годах в Европе разветвленную трубопроводную сеть.

На поле боя самое важное – это техника, боеприпасы и топливо

- пояснил Томчик.

Как и тогда, сегодня Североатлантический блок развивает нездоровую активность вблизи границ России и Белоруссии. Это делается под предлогом сдерживания «агрессии» со стороны РФ. По этому поводу российское руководство неоднократно выражало свою обеспокоенность.

