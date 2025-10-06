Войти
Lenta.ru

Стало известно о подготовке спецназами США и Финляндии операции против России

520
0
0
Фото: Janis Laizans / Reuters
Фото: Janis Laizans / Reuters.

NI: Спецназ США и Финляндии на учениях Southern Griffin готовились к войне с РФ

Подразделения спецназа из США и Финляндии провели учения по подготовке к потенциальной войне с Россией. Об этом стало известно журналу The National Interest (NI).

«За последние несколько недель более 1600 военнослужащих из девяти стран — членов НАТО собрались вместе, чтобы отточить свои боевые навыки на севере Арктики всего в нескольких милях от границы с Россией», — пишет обозреватель Уильям Лоусон.

По его словам, в мероприятии Southern Griffin 25 приняли участие американские военнослужащие, в частности, 352-е крыло специальных операций, базирующееся в Великобритании, которое эксплуатирует, в частности, военно-транспортные самолеты MC-130J Commando II и конвертопланы CV-22B Osprey. С финской стороны учения поддерживали боевые самолеты F/A-18.

Автор подчеркивает, что численность Вооруженных сил Финляндии в мирное время составляет 30 тысяч человек, тогда как в военное время этот показатель может увеличиться в десять раз.

Ранее газета «Известия» сообщила, что новая бригада НАТО, формируемая в Финляндии в 130-170 километрах от Мурманской области и Республики Карелия, потенциально угрожает стратегическим ядерным объектам России. В июне издание со ссылкой на неназванные источники сообщило, что силы НАТО возле госграницы в Карелии отработали прорыв российской противовоздушной обороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Финляндия
Продукция
C-130
F-18
MV-22 Osprey
Проекты
NATO
Арктика
Военные учения
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 15:43
  • 10738
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.10 15:42
  • 139
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 06.10 15:40
  • 22
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 06.10 14:01
  • 1
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк
  • 06.10 05:22
  • 1
США собираются применять «стратег» B-21 Raider и как беспилотный носитель ракет
  • 06.10 02:35
  • 1
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 05.10 23:33
  • 0
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 05.10 22:01
  • 3
В России назвали способное обнулить ракеты Tomahawk оружие
  • 05.10 18:58
  • 0
Комментарий к "Ядерное оружие: иметь нельзя уничтожить — где поставить запятую? - Мнения ТАСС"
  • 05.10 18:12
  • 8
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 05.10 16:12
  • 1
Сербия представила новый 203-миллиметровый миномет
  • 05.10 16:02
  • 2
Белоруссия и РФ приступили к проектированию легкомоторного самолета "Освей" - белорусский премьер
  • 05.10 05:52
  • 3
ВКС России получили пятую в 2025 году партию истребителей Су-35С
  • 05.10 03:32
  • 0
Комментарий к "«Красивые шесть дюймов стали»: Трамп заявил о намерении строить линкоры"
  • 04.10 15:32
  • 49
МС-21 готовится к первому полету