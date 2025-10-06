Войти
ЦАМТО

США передали Эквадору модернизированную РЛС TPS-43

499
0
0
AN/TPS-43
AN/TPS-43.
Источник изображения: wikimedia.org

ЦАМТО, 3 октября. Командующий Южным командованием ВС США (SOUTHCOM) адмирал Элвин Холси посетил Эквадор, где встретился с представителями военного командования южноамериканской страны.

По информации Defensa.com, стороны обсудили вопросы сотрудничества в области обеспечения безопасности и борьбы с преступностью. Делегацию Эквадора возглавляли замминистра обороны Роберто Кинтеро и начальником штаба Объединенного командования ВС генерал Генри Дельгадо Сальвадор.

Э.Холси также принял участие в церемонии безвозмездной передачи ВС Эквадора модернизированной радиолокационной станции TPS-43, которая должна значительно улучшить возможности Эквадора по мониторингу воздушного пространства с целью пресечения незаконной деятельности и борьбы с транснациональными преступными организациями.

Кроме того, сторонами был подписан меморандум о соглашении в сфере коммуникаций и информационной безопасности (CISMOA – Communications Interoperability and Security Memorandum of Agreement).

Ранее, в начале сентября, во время своего визита в Эквадор госсекретарь США Марко Рубио объявил о выделении около 20 млн. долл. на поставку оборудования, приобретение беспилотных летательных аппаратов, а также развитие сотрудничества в сфере обучения и обмена развединформапцией с силовыми структурами Эквадора.

Разработанная в 1960-е годы в США трехкоординатная транспортируемая РЛС AN/TPS-43 обеспечивает обнаружение воздушных целей на дальностях до 450 км.

Перед поставкой РЛС AN/TPS-43 прошла комплексную модернизацию на предприятии компании TSS Solutions в рамках контракта стоимостью более 11 млн. долл. Работы включали обновление антенны, процессора, рабочих мест, систем опознавания "свой-чужой" и компонентов питания. Это позволило продлить срок эксплуатации станции и повысило эффективность работы РЛС по обнаружения новых угроз.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сальвадор
США
Эквадор
