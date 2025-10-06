В Эстонии заявили о планах разработать собственную систему защиты от БПЛА

Премьер Эстонии: Таллин разработает систему борьбы с БПЛА к концу 2027 года

Эстония планирует к концу 2027 года разработать систему по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом заявил премьер-министр республики Кристен Михал, сообщается на сайте правительства.

По словам политика, создание так называемой «стены дронов» имеет первостепенное значение для обеспечения безопасности всей Европы. Однако эстонские власти намерены реализовать и собственные проекты в этой области.

«Эстония разработает свои системы [по противодействию БПЛА] к концу 2027 года, но первые решения мы внедрим уже в следующем году», - подчеркнул глава кабинета министров.

В то же время Михал обратил внимание, что создание «стены дронов» потребует от стран - членов Европейского союза (ЕС) сплоченности и финансовых вложений.

Европейская комиссия сообщила о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы ЕС после предполагаемого нарушения воздушного пространства Польши, произошедшего в ночь на 10 сентября. 2 октября премьер-министр Латвии Эвика Силиня рассказала, что проект может быть реализован за 1-1,5 года.

Ранее в Кремле назвали абсурдным стремление Европы создать новую стену между ней и РФ.

Дарья Родионова