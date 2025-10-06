Войти
Газета.ru

В Эстонии заявили о планах разработать собственную систему защиты от БПЛА

508
0
0
Кристен Михал
Кристен Михал.
Источник изображения: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Премьер Эстонии: Таллин разработает систему борьбы с БПЛА к концу 2027 года

Эстония планирует к концу 2027 года разработать систему по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом заявил премьер-министр республики Кристен Михал, сообщается на сайте правительства.

По словам политика, создание так называемой «стены дронов» имеет первостепенное значение для обеспечения безопасности всей Европы. Однако эстонские власти намерены реализовать и собственные проекты в этой области.

«Эстония разработает свои системы [по противодействию БПЛА] к концу 2027 года, но первые решения мы внедрим уже в следующем году», - подчеркнул глава кабинета министров.

В то же время Михал обратил внимание, что создание «стены дронов» потребует от стран - членов Европейского союза (ЕС) сплоченности и финансовых вложений.

Европейская комиссия сообщила о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы ЕС после предполагаемого нарушения воздушного пространства Польши, произошедшего в ночь на 10 сентября. 2 октября премьер-министр Латвии Эвика Силиня рассказала, что проект может быть реализован за 1-1,5 года.

Ранее в Кремле назвали абсурдным стремление Европы создать новую стену между ней и РФ.


Дарья Родионова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Польша
Россия
Эстония
Проекты
БПЛА
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 15:43
  • 10738
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.10 15:42
  • 139
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 06.10 15:40
  • 22
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 06.10 14:01
  • 1
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк
  • 06.10 05:22
  • 1
США собираются применять «стратег» B-21 Raider и как беспилотный носитель ракет
  • 06.10 02:35
  • 1
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 05.10 23:33
  • 0
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 05.10 22:01
  • 3
В России назвали способное обнулить ракеты Tomahawk оружие
  • 05.10 18:58
  • 0
Комментарий к "Ядерное оружие: иметь нельзя уничтожить — где поставить запятую? - Мнения ТАСС"
  • 05.10 18:12
  • 8
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 05.10 16:12
  • 1
Сербия представила новый 203-миллиметровый миномет
  • 05.10 16:02
  • 2
Белоруссия и РФ приступили к проектированию легкомоторного самолета "Освей" - белорусский премьер
  • 05.10 05:52
  • 3
ВКС России получили пятую в 2025 году партию истребителей Су-35С
  • 05.10 03:32
  • 0
Комментарий к "«Красивые шесть дюймов стали»: Трамп заявил о намерении строить линкоры"
  • 04.10 15:32
  • 49
МС-21 готовится к первому полету