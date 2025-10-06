Немецкие консерваторы заблокировали новый закон о военной службе.

В Бундестаге не состоялось обсуждение реформы армии из-за несогласия оппозиции, требующей обязательной воинской службы, а не добровольной системы.

Фракция ХДС/ХСС заблокировала обсуждение инициированного минобороны ФРГ законопроекта об изменениях в системе военной службы, передает Bild. Первая дискуссия по документу должна была пройти 9 октября, однако консерваторы настояли на его исключении из повестки текущей сессии.

Представители ХДС/ХСС заявили изданию: "Мы отложили его, так как законопроект недостаточным образом учитывает текущую ситуацию с безопасностью. В вопросе воинской повинности сейчас не может быть половинчатых решений".

Социал-демократы выразили недовольство позицией коллег по коалиции. Вопрос будущего формата военной службы в стране остается одним из главных источников разногласий между партиями с начала работы нынешнего кабинета. СДПГ настаивает на добровольности службы, а ХДС/ХСС требует возобновления обязательного призыва, считая это единственным способом укомплектовать армию.

Законопроект министра обороны Писториуса предусматривает добровольную службу по шведской модели: обязательное медицинское освидетельствование для всех выпускников школ и подача заявления мужчинами от 18 до 25 лет о готовности служить. Документ допускает возможность возвращения всеобщего призыва при необходимости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии подготовили новый законопроект для увеличения численности бундесвера до 460 тыс. человек, предусматривающий анкетирование молодых мужчин и возможность возвращения призыва.

Ранее Польша заявила о планах создать самую сильную армию в Европе, однако в реализации этих планов у нее есть серьезный конкурент – Германия, чей канцлер Фридрих Мерц намерен сделать страну военным лидером Евросоюза, что, по мнению экспертов, способно подорвать хрупкий баланс в Европе.