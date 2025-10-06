"Калашников" показал военным экспертам из СНГ новейший ЗРК "Крона-Э"

Комплекс предназначен для прикрытия от ударов средств воздушного нападения противника важных гособъектов, а также объектов инфраструктуры городов и особой важности, рассказали в концерне

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. "Калашников" презентовал высокоточное оружие, новейший зенитный ракетный комплекс (ЗРК) и беспилотные летательные аппараты участникам заседания Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) при Совете министров обороны государств - участников СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Гостям представили и новейший зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия "территориальной противовоздушной обороны (ЗРК БРД ТПВО) "Крона-Э" производства "Калашникова". Он предназначен для прикрытия от ударов средств воздушного нападения противника важных государственных объектов, а также объектов инфраструктуры городов и особой важности; специальных грузов в местах их складирования, сооружений на стратегических коммуникациях. Основные цели комплекса - БЛА среднего класса. Средствами поражения ЗРК БРД ТПВО станут зенитные управляемые ракеты 9М333 и 9М340.Э", - говорится в сообщении.

В концерне отмечают, что повышенный интерес экспертов вызвали беспилотные летательные аппараты "Калашникова", активно применяемые в зоне проведения специальной военной операции. "Среди представленных моделей - управляемые боеприпасы "КУБ-Э" и "КУБ-10Э", предназначенные для поражения одиночных объектов противника, а также комплексы с мини-БЛА "Голиаф" и микро-БЛА "Каракурт", возимый комплекс дистанционного наблюдения "Гранат-4-Э", многофункциональный комплекс с беспилотным воздушным судном гражданского назначения СКАТ 350 М, которые могут использоваться для ведения дистанционного наблюдения", - добавили в пресс-службе.

Участники заседания констатировали, что реальный успешный опыт эксплуатации изделий в боевых условиях - важнейший фактор для будущих контрактов, которые могут быть заключены между концерном и государствами.