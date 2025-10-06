Войти
Николай Патрушев с рабочим визитом посетил Амурский судостроительный завод ОСК

Амурский судостроительный завод
Амурский судостроительный завод.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

ЦАМТО, 3 октября. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев посетил Амурский судостроительный завод ОСК.

В сопровождении генерального директора Амурского судостроительного завода ОСК Михаила Боровского помощник президента России осмотрел стапельный цех, а также побывал на открытом стапеле и достроечном пирсе предприятия.

Делегации, возглавляемой Николаем Патрушевым, был представлен построенный амурскими корабелами новый док-понтон "Амурец", предназначенный для вывода строящихся заказов из стапельного цеха и переводу их к достроечному пирсу предприятия. Док был построен амурскими корабелами для собственных нужд в рамках специальной доковой программы ОСК, направленной на модернизацию и реконструкцию предприятий корпорации. В июне текущего года на плавучем сооружении был поднят государственный флаг, и док вступил в эксплуатацию.

В настоящее время Амурский судостроительный завод ОСК на производственной площадке в Комсомольске-на-Амуре осуществляет строительство серии многоцелевых сторожевых кораблей – корветов, а также малых ракетных кораблей класса "Каракурт" в рамках контракта с Министерством обороны РФ; ведет строительство большого транспортного дока для собственных нужд, предназначенного для транспортировки заказов по Амуру и морскому пути на сдаточную базу предприятия во Владивосток.

На сдаточной базе завода во Владивостоке идут швартовные испытания на многофункциональном буксире-спасателе проекта MPSV 06, достраивается второй паром для Сахалинского пароходства; готовится к испытаниям малый ракетный корабль для Министерства обороны.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
АСЗ
Минoбороны РФ
ОСК
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
22800 МРК
