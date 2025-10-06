Оборона под угрозой: самый важный военный проект Германии провалился

Der Spiegel: нидерландские подрядчики просрочили сдачу военных кораблей Германии

Флагманский проект ВМС Германии, призванный стать щитом от российской угрозы, оказался на грани полного провала, пишет Der Spiegel. Миллиарды евро утекают, а сроки сдачи откладываются на годы. Министр обороны ФРГ Писториус вынужден делать отчаянные и рискованные шаги.

Маттиас Гебауэр (Matthias Gebauer) и Пауль-Антон Крюгер (Paul-Anton Krüger)

Фрегат F126 должен был стать новым флагманом ВМС Германии, призванным защитить бундесвер от растущей угрозы со стороны России. Однако проект затянулся на годы и обошелся почти вдвое дороже запланированного. Министру обороны Борису Писториусу остается только идти на рискованные шаги.

F126 задумывался как универсальный боевой корабль длиной 166 метров, способный выполнять широкий спектр задач: от охоты на подлодки и поиска мин до борьбы с морскими и воздушными целями. В июне 2020 года бундесвер заказал четыре таких фрегата на сумму 5,27 миллиарда евро — крупнейший контракт в истории немецкого флота.

С ростом российской угрозы проект стал еще более важным. Первый корабль "Нижнесаксонского" класса планировалось сдать в июле 2028 года, но срок сдачи оказался сорван. Генеральный подрядчик — нидерландская верфь Damen Naval — столкнулся с финансовыми и техническими проблемами, а также с серьезными задержками. Ирония в том, что контракт достался голландцам именно потому, что немецкие верфи ранее уже прославились срывами сроков, дефектами и завышенными ценами.

В июне 2024 года, на закладке головного корабля в Вольгасте, министр Писториус называл фрегаты "ключевыми для нашей сдерживающей силы и защиты северного фланга". Он даже заказал еще два корабля, доведя общую стоимость до почти 10 миллиардов евро. Германия обещала НАТО предоставить новые фрегаты для охоты на подлодки в Атлантике.

Но теперь, по данным издания Der Spiegel, задержка составит минимум 40 месяцев. Депутаты бундестага говорят уже о четырех годах. Вместо сдачи в ВМС четвертого корабля в 2032 году остается сомнительным даже получение первого к тому сроку. Кроме того, потребуется время для обучения экипажей.

Писториус оказался под серьезным политическим давлением. В бундестаге обсуждают даже "План Б" или полный разрыв контракта. Христианские демократы требуют скорейшего решения, бюджетный комитет заморозил финансирование. А депутат от "Зеленых" Себастьян Шефер заявил, что проект фактически зашел в тупик и "альтернативы прекращению уже нет". По его словам, миллиарды уходят впустую — "без надежного управления и контроля".

Чтобы спасти проект от полного провала, минобороны Германии, по данным журнала Der Spiegel, готовит рискованный шаг: лишить нидерландскую верфь Damen Naval роли генерального подрядчика и передать руководство строительством фрегатов немецким компаниям.

Переговоры с Damen

Министерство не хочет допустить официального срыва проекта: в противном случае придется списать около 1,8 миллиарда евро, уже вложенных в разработку и строительство. Кроме того, провал ударит и по немецким верфям, которые задействованы как субподрядчики. Damen изначально обязалась обеспечивать до 80% производственного объема внутри Германии, а в проекте участвуют десятки предприятий, включая Lürssen (NVL), German Naval Yards Kiel и Thyssenkrupp Marine Systems.

Сейчас в Берлине идет подготовка ответственного решения. Собственники Damen недавно встречались с представителями минобороны Германии и, по имеющимся данным, выразили готовность отказаться от ведущей роли. Официально стороны говорят о "тщательных переговорах", но без подробностей. Известно лишь, что основная техническая проблема связана с несовместимостью IT-систем проектирования и производства Damen, что парализовало передачу чертежей и деталей субподрядчикам. Из-за этого на немецких верфях, где должны были идти работы, возникла угроза введения краткосрочной занятости, хотя именно этот контракт должен был загрузить предприятия на годы вперед.

Возможная передача проекта

Минобороны рассматривает вариант передать генеральный подряд немецкой компании Naval Vessels Lürssen (NVL). Но здесь есть новые сложности: NVL недавно была предложена к продаже концерну Rheinmetall, а переход проекта совпадает с этим корпоративным изменением. Нужно также решить вопросы: кто несет ответственность за уже выполненные работы, можно ли адаптировать и использовать чертежи Damen, как распределить обязанности между другими верфями.

Политические и временные последствия

Министр Борис Писториус, по слухам, хочет принять решение в течение ближайших двух недель. В Берлине подчеркивают, что отношения с Нидерландами должны быть сохранены, ведь Damen строит корабли и для других стран НАТО. Однако даже при успешной передаче проекта на немецкие верфи новые задержки неизбежны.

По прогнозу Бастиана Эрнста, представителя ХДС в оборонном комитете бундестага, первые корабли F126 могут быть переданы флоту не ранее середины 2030-х годов.

Флот ждать до середины 2030-х годов не готов — новые корабли нужны как можно скорее. В руководстве ВМС прямо говорят: "У нас есть многое, но уж точно не лишнее время". Поэтому обсуждается продление службы старых фрегатов F123, введенных еще в середине 1990-х годов и формально предназначенных к замене новыми F126, чтобы хотя бы выполнить обязательства перед НАТО.

Идея "переходного решения"

В политике усиливаются голоса за временный вариант. Депутат от ХДС Бастиан Эрнст призывает к "быстрому, рыночному решению с проверенными партнерами, которые могут в короткие сроки спустить корабли на воду". В качестве основы он называет фрегаты типа Meko-200, построенные Thyssenkrupp Marine Systems.

Подобная закупка, считает Эрнст, была бы прагматичной реакцией на российскую угрозу. А когда F126 наконец поступят в флот, корабли Meko можно будет перепродать союзникам. "Эта решение нужно принимать сейчас", — настаивает он. И в рядах СДПГ также звучат симпатии к такому подходу, ведь речь идет о кораблях, уже находящихся в строю у партнеров по НАТО.

Аргументы против

Минобороны, однако, отвергло сообщения военных изданий, что оно собирается заменить F126 закупкой Meko. Официальные возражения такие:

Meko-фрегаты не сертифицированы по немецким стандартам ВМС, а доведение до этих требований было бы крайне сложным и дорогим.

Сомнительно, что поставка Meko оказалась бы существенно быстрее, чем F126, ведь корабли все равно нужно адаптировать под нужды бундесвера.

Возникнет дополнительная нагрузка на подготовку экипажей: моряков придется сначала обучать работе на Meko, а затем снова переучивать на F126.

Политическое давление и компромиссы

Тем не менее, в коалиции напоминают, что сам министр Борис Писториус ранее назвал скорость закупок главным критерием. Поэтому депутаты требуют отказаться от чрезмерно строгих "чисто немецких требований" и ограничиться стандартами НАТО, если корабли будут удовлетворять альянс. С юридической точки зрения, утверждают они, это осуществимо.

Флот уже даже проверил вариант: была проведена симуляция боевых возможностей Meko, причем с довольно положительными результатами, несмотря на меньшие размеры кораблей по сравнению с классом Niedersachsen (F126). Кроме того, делегация немецких моряков ездила в Австралию, где Thyssenkrupp представляла свою версию Meko A-200 и лишь недавно уступила японскому конкуренту в тендере. Немцы специально изучали предложение на месте.