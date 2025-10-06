Войти
Российская газета

MWM: Эксплуатировать Т-90М значительно проще, чем западные танки

503
0
0
Экипаж танка Т-90М
Экипаж танка Т-90М.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Российские танки Т-90М опережают западные аналоги по ряду важных параметров, сообщает Military Watch Magazine.

Т-90М отличается прочной броней, современной динамической защитой "Реликт", высокотехнологичной системой управления огнем. Огневая мощь танка также значительно улучшилась по сравнению с его предшественниками: новый автомат заряжания и основное орудие позволяют использовать более длинные бронебойные снаряды с гораздо большей пробивной способностью. Значительное усиление защиты карусели автомата заряжания способствовало повышению живучести танка.

"Тем не менее, танк сохранил низкие требования к техническому обслуживанию, характерные для семейства машин Т-72, что значительно упрощает его эксплуатацию по сравнению с западными танками или танками Т-64 и Т-80", - пишет MWM.

Издание отмечает, что модернизация российских танков уже привела к значительному снижению потерь.


Илья Максимов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-80
Т-90 "Владимир"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 15:43
  • 10738
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.10 15:42
  • 139
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 06.10 15:40
  • 22
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 06.10 14:01
  • 1
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк
  • 06.10 05:22
  • 1
США собираются применять «стратег» B-21 Raider и как беспилотный носитель ракет
  • 06.10 02:35
  • 1
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 05.10 23:33
  • 0
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 05.10 22:01
  • 3
В России назвали способное обнулить ракеты Tomahawk оружие
  • 05.10 18:58
  • 0
Комментарий к "Ядерное оружие: иметь нельзя уничтожить — где поставить запятую? - Мнения ТАСС"
  • 05.10 18:12
  • 8
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 05.10 16:12
  • 1
Сербия представила новый 203-миллиметровый миномет
  • 05.10 16:02
  • 2
Белоруссия и РФ приступили к проектированию легкомоторного самолета "Освей" - белорусский премьер
  • 05.10 05:52
  • 3
ВКС России получили пятую в 2025 году партию истребителей Су-35С
  • 05.10 03:32
  • 0
Комментарий к "«Красивые шесть дюймов стали»: Трамп заявил о намерении строить линкоры"
  • 04.10 15:32
  • 49
МС-21 готовится к первому полету