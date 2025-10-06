MWM: Эксплуатировать Т-90М значительно проще, чем западные танки

Российские танки Т-90М опережают западные аналоги по ряду важных параметров, сообщает Military Watch Magazine.

Т-90М отличается прочной броней, современной динамической защитой "Реликт", высокотехнологичной системой управления огнем. Огневая мощь танка также значительно улучшилась по сравнению с его предшественниками: новый автомат заряжания и основное орудие позволяют использовать более длинные бронебойные снаряды с гораздо большей пробивной способностью. Значительное усиление защиты карусели автомата заряжания способствовало повышению живучести танка.

"Тем не менее, танк сохранил низкие требования к техническому обслуживанию, характерные для семейства машин Т-72, что значительно упрощает его эксплуатацию по сравнению с западными танками или танками Т-64 и Т-80", - пишет MWM.

Издание отмечает, что модернизация российских танков уже привела к значительному снижению потерь.

Илья Максимов