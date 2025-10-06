Войти
Лондон: Россия регулярно пытается глушить британские военные спутники

Источник изображения: @ Airbus/Cover Images/Reuters Connect

Российские военные осуществляют попытки глушения британских военных спутников каждую неделю, используя технологии для сбора информации и помех работе орбитальных аппаратов, заявил глава Космического командования Британии генерал-майор Пол Тедман.

По его словам, Россия пытается регулярно глушить британские военные спутники, передает Bloomberg.

Тедман добавил, что российские военные активно вмешиваются в военные операции Британии в космосе, а попытки помех зафиксированы "еженедельно".

Тедман отметил: "Мы наблюдаем, как наши спутники регулярно глушатся россиянами". Он также сообщил, что британский флот насчитывает около шести специализированных военных спутников, защищенных технологиями противодействия радиоэлектронным атакам. Генерал добавил, что российские аппараты оснащены оборудованием, позволяющим отслеживать британские спутники и собирать с них информацию.

Угроза вмешательства в космосе касается не только Британии. В сентябре министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Россия отслеживала два спутника Intelsat, используемых немецкими военными. Он подчеркнул, что российские силы могут "глушить, ослеплять, манипулировать или даже физически выводить из строя спутники".

На фоне растущей напряженности Британия и США впервые провели совместную операцию по маневрированию спутников. С 4 по 12 сентября американский спутник был перемещен для проверки работоспособности британского аппарата, что, по словам оборонного ведомства, стало важным шагом в развитии сотрудничества союзников по программе Operation Olympic Defender. Тедман подчеркнул, что союзники теперь осуществляют "продвинутые орбитальные операции для защиты национальных и военных интересов в космосе".

Обострение ситуации в космосе происходит на фоне общего роста напряженности с Россией. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер недавно заявила о готовности Лондона "действовать" после призывов Дональда Трампа к странам НАТО сбивать российские самолеты-нарушители.

Напомним, 17 августа сообщалось, что Британия запустила на орбиту первый военный спутник, предназначенный для дневной фото- и видеосъемки поверхности Земли. Как отмечается, спутник Tyche для разведки и наблюдения, выведенный на орбиту американской ракетой-носителем Falcon 9, был создан в Великобритании.

До этого Лондон уже пользовался собственной спутниковой системой Skynet, однако для доступа к изображениям с целью разведки и рекогносцировки все равно требовалось направлять запросы союзникам, прежде всего Соединенным Штатам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала разработку систем подавления связи Starlink. США обвинили Россию в попытке нарушить работу Starlink на Украине.

В России научились обезвреживать иностранные спутники-шпионы.

Дмитрий Зубарев

