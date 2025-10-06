MWM: Сочетание дальности и точности "Орешника" вызвало обеспокоенность на Западе

Возможности российского "Орешника" вызвали серьезную обеспокоенность в странах Запада, сообщает Military Watch Magazine.

В видеоролике, опубликованном ранее белорусскими СМИ, был замечен макет российской ракетной системы средней дальности "Орешник". Ранее пусковая установка не демонстрировалась. Судя по всему, она установлена на белорусское шасси производства МЗКТ.

До принятия ракеты на вооружение возможности России по нанесению тактических ударов класса "земля-земля" по целям на средней дальности оставались весьма ограниченными, при этом цели в Западной Европе, на Аляске и на Гуаме были вне досягаемости, отмечает MWM.

"Сочетание дальности, точности и высокой пробивной способности ракеты "Орешник" вызвало серьезную обеспокоенность во многих странах Запада", - пишет издание.

Способность баллистических ракет играть центральную роль в определении исхода конфликта была продемонстрирована в июне во время ирано-израильских боевых действий, результат которых, вероятно, еще больше повысил важность программы "Орешник", подводит итог Military Watch Magazine.

Илья Максимов