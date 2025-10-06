Войти
Российская газета

MWM: Сочетание дальности и точности "Орешника" вызвало обеспокоенность на Западе

535
0
0
Атака БРСД «Орешник» 21 ноября 2024 года
Атака БРСД «Орешник» 21 ноября 2024 года.
Источник изображения: invoen.ru

Возможности российского "Орешника" вызвали серьезную обеспокоенность в странах Запада, сообщает Military Watch Magazine.

В видеоролике, опубликованном ранее белорусскими СМИ, был замечен макет российской ракетной системы средней дальности "Орешник". Ранее пусковая установка не демонстрировалась. Судя по всему, она установлена на белорусское шасси производства МЗКТ.



До принятия ракеты на вооружение возможности России по нанесению тактических ударов класса "земля-земля" по целям на средней дальности оставались весьма ограниченными, при этом цели в Западной Европе, на Аляске и на Гуаме были вне досягаемости, отмечает MWM.

"Сочетание дальности, точности и высокой пробивной способности ракеты "Орешник" вызвало серьезную обеспокоенность во многих странах Запада", - пишет издание.

Способность баллистических ракет играть центральную роль в определении исхода конфликта была продемонстрирована в июне во время ирано-израильских боевых действий, результат которых, вероятно, еще больше повысил важность программы "Орешник", подводит итог Military Watch Magazine.


Илья Максимов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МЗКТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 15:43
  • 10738
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.10 15:42
  • 139
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 06.10 15:40
  • 22
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 06.10 14:01
  • 1
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк
  • 06.10 05:22
  • 1
США собираются применять «стратег» B-21 Raider и как беспилотный носитель ракет
  • 06.10 02:35
  • 1
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 05.10 23:33
  • 0
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 05.10 22:01
  • 3
В России назвали способное обнулить ракеты Tomahawk оружие
  • 05.10 18:58
  • 0
Комментарий к "Ядерное оружие: иметь нельзя уничтожить — где поставить запятую? - Мнения ТАСС"
  • 05.10 18:12
  • 8
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 05.10 16:12
  • 1
Сербия представила новый 203-миллиметровый миномет
  • 05.10 16:02
  • 2
Белоруссия и РФ приступили к проектированию легкомоторного самолета "Освей" - белорусский премьер
  • 05.10 05:52
  • 3
ВКС России получили пятую в 2025 году партию истребителей Су-35С
  • 05.10 03:32
  • 0
Комментарий к "«Красивые шесть дюймов стали»: Трамп заявил о намерении строить линкоры"
  • 04.10 15:32
  • 49
МС-21 готовится к первому полету