Возник страх, что приостановка деятельности госорганов США задержит поставки оружия на Украину (The Telegraph UK, Великобритания)

Telegraph: прекращение работы правительства США остановило поставки оружия Киеву

Над переговорами о поставках американского оружия с украинской делегацией в Вашингтоне нависла неопределенность из-за приостановки деятельности правительства США, пишет The Telegraph. На прошлой неделе Трамп круто изменил позицию по Украине, заявив, что Киев в состоянии отбить все утраченные земли.

Кэмерон Хендерсон (Cameron Henderson), Джо Барнс (Joe Barnes)

Украина предупредила, что поставки американского оружия на поле боя могут задержаться из-за недавней приостановки работы государственных органов США.

Дискуссии о военной поддержке Киева со стороны США поставлены на паузу после того, как в среду правительство прекратило работу.

Сотни тысяч федеральных служащих были отправлены в бессрочные отпуска после того, как демократы и республиканцы не смогли договориться о государственных расходах. Кроме того, были приостановлены переговоры и о возможном соглашении о беспилотниках, сообщил газете The Telegraph источник в украинском правительстве.

Гуманитарные организации забили тревогу из-за того, что на фоне закрытия правительства США Украина сталкивается с “массированными атаками” России “беспрецедентной мощности”.

Украинская делегация вылетела во вторник в Вашингтон, округ Колумбия, для встреч с официальными лицами Белого дома, чтобы выработать соглашение о совместном использовании технологий беспилотных летательных аппаратов, в которых Киев обладает передовым мировым опытом, в обмен на лицензионные отчисления США, о чем впервые сообщила газета The Wall Street Journal.

Однако переговоры зашли в тупик из-за так называемого “шатдауна”, когда федеральных служащих попросили остаться дома.

“Пострадали все будущие проекты”

“Я не представляю, как они будут продолжаться”, — посетовал The Telegraph источник в украинском правительстве.

“Главная проблема в том, что у нас идет много дискуссий о будущих поставках оружия”, — сказал он.

“Но по-своему пострадали все будущие проекты, поскольку встречи с людьми из Пентагона, Госдепартамента и Белого дома были отменены, и мы теряем время”, — добавил он.

Источник добавил, что “другие украинские делегации, которые должны были приехать в ближайшие недели, уже пересматривают планы”.

Обсуждаемое соглашение о беспилотниках общей стоимостью в миллиарды долларов получило поддержку Дональда Трампа и Владимира Зеленского и станет поворотным моментом в отношениях между Вашингтоном и Киевом в области безопасности.

В прошлом месяце США подписали пакет помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов — первый с тех пор, как Трамп вернулся к власти, но на средства стран НАТО. Повлияет ли прекращение работы правительства на эти поставки, неясно.

На прошлой неделе Трамп круто изменил свою позицию по Украине, заявив, что Киев в состоянии отбить все утраченные земли и выдавить российские войска.

Комментарии, прозвучавшие после встречи с Зеленским в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, ознаменовали резкий отход от прежней позиции, что Украина должна уступить России территорию, чтобы положить конец конфликту.

На той же встрече Зеленский попросил США поставить Украине крылатые ракеты “Томагавк” (Tomahawk), чтобы усадить Владимира Путина за стол переговоров, сообщает The Telegraph.

Вице-президент Джей Ди Вэнс впоследствии заявил, что Белый дом “рассматривает” эту идею, а спецпосланник президента по Украине Кит Келлог предположил, что высокотехнологичная система вооружений может быть задействована для ударов в глубокий тыл России.

“Учитывая все сказанное Трампом и вице-президентом Вэнсом, мой ответ — да. Надо воспользоваться возможностью глубоких ударов. Никаких неприкосновенных зон быть не должно”, — сказал генерал в отставке телеканалу Fox News.

Отмена переговоров между официальными лицами Украины и США вызвала опасения, что недавнее потепление отношений может оказаться недолговечным, поскольку Киев продолжает нести огромные потери на поле боя.

Исполнительный директор благотворительной организации Hope for Ukraine (“Надежда для Украины”) Юрий Боечко, сказал: “Прямо сейчас мы видим российские атаки беспрецедентной мощи, и Украине нужны постоянные поставки нового оружия, чтобы отразить эти массированные атаки”.

“Путин обостряет конфликт с Украиной и европейскими странами, и закрытие правительства [США] высылает плохой сигнал, который грозит подорвать европейскую безопасность, поскольку и Европа, и Украина в значительной степени опираются на американское оружие для защиты от российской агрессии”, — заключил Боечко.