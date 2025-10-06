Войти
ЦАМТО

Компания Boeing передала ВС Германии первый самолет P-8A "Посейдон"

495
0
0
Источник изображения: Фото: defence-industry.eu

ЦАМТО, 3 октября. Компания Boeing передала ВС Германии первый из 8 заказанных для ВМС страны самолетов базовой патрульной авиации нового поколения P-8A "Посейдон".

Церемония состоялась 1 октября на предприятии в Пьюджет-Саунд (недалеко от Сиэтла, шт.Вашингтон).

Самолет с бортовым номером 63+01 (63 означает P-8A, а 01 – первый по счету) в ближайшие недели войдет в боевой состав эскадрильи морской авиации ВМС Германии, размещенной в Нордхольце.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2020 года Федеральное министерство обороны Германии объявило об отказе от планов модернизации имеющихся самолетов БПА P-3C "Орион" и проведении исследования рынка для оценки возможностей покупки имеющихся на нем готовых платформ.

В марте 2021 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Германии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 5 самолетов базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон", а также другого связанного оборудования и услуг на сумму до 1,77 млрд. долл.

В июне 2021 года Министерство обороны Германии подписало письмо с предложением и принятием предложения о поставке пяти самолетов P-8A "Посейдон".

В сентябре 2021 года ВМС США заключили с корпорацией Boeing контракт стоимостью 756,635 млн. долл. на поставку для ВС Германии 5 самолетов БПА P-8A "Посейдон" в рамках программы "Иностранные военные продажи".

В ноябре 2023 года бюджетный комитет парламента Германии одобрил выделение средств в размере 1,1 млрд. евро на закупку в США трех дополнительных самолетов P-8A "Посейдон".

ВМС Германии рассчитывают получить все восемь P-8A к 2026 году. Немецкие СМИ ранее сообщали, что дополнительно может быть закуплено еще 7 самолетов, хотя сейчас это представляется маловероятным, учитывая возросшие расходы на закупку других типов вооружений.

Получив P-8A, ВМС Германии присоединятся к ВВС Австралии, ВМС Индии, ВМС Республики Корея, ВВС Новой Зеландии, ВВС Норвегии, ВВС Великобритании и ВМС США, которые также приобрели данные самолеты. ВВС Сингапура и Дании заявили о намерении закупить P-8A.

Длина самолета P-8A составляет 39,47 м, размах крыла – 37,64 м, максимальный взлетный вес – 85820 кг. Самолет оборудован двумя двигателями CFM56-7, разработанной Raytheon многоцелевой РЛС обнаружения AN/APY-10, позволяющей получать изображение с высоким разрешением на суше и на море, ЭО/ИК станцией MX-20HD, противокорабельными ракетами "Гарпун" Блок-2, 6-8 легкими противолодочными торпедами Mk.54 Mod 0, которые могут сбрасываться с высоты до 6 км, и 126-ю гидроакустическими буями.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Германия
Дания
Индия
Новая Зеландия
Норвегия
Сингапуp
США
Южная Корея
Продукция
P-3 Orion
P-8 Poseidon
Компании
Boeing
Raytheon
Проекты
2020-й год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 15:43
  • 10738
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.10 15:42
  • 139
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 06.10 15:40
  • 22
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 06.10 14:01
  • 1
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк
  • 06.10 05:22
  • 1
США собираются применять «стратег» B-21 Raider и как беспилотный носитель ракет
  • 06.10 02:35
  • 1
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 05.10 23:33
  • 0
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 05.10 22:01
  • 3
В России назвали способное обнулить ракеты Tomahawk оружие
  • 05.10 18:58
  • 0
Комментарий к "Ядерное оружие: иметь нельзя уничтожить — где поставить запятую? - Мнения ТАСС"
  • 05.10 18:12
  • 8
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 05.10 16:12
  • 1
Сербия представила новый 203-миллиметровый миномет
  • 05.10 16:02
  • 2
Белоруссия и РФ приступили к проектированию легкомоторного самолета "Освей" - белорусский премьер
  • 05.10 05:52
  • 3
ВКС России получили пятую в 2025 году партию истребителей Су-35С
  • 05.10 03:32
  • 0
Комментарий к "«Красивые шесть дюймов стали»: Трамп заявил о намерении строить линкоры"
  • 04.10 15:32
  • 49
МС-21 готовится к первому полету