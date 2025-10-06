Войти
В ИКИ РАН считают, что обсерватория "Спектр-РГ" проживет еще достаточно долго

Телескоп «Спектр-РГ»
Телескоп «Спектр-РГ».
Директор института Анатолий Петрукович добавил, что состояние аппаратуры на борту тоже хорошее

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Коллектив Института космических исследований (ИКИ) РАН прогнозирует, что приближающаяся к своему сроку активного существования астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" еще достаточно долго будет работать на орбите. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор института Анатолий Петрукович.

"Спектр-РГ" был запущен в июле 2019 года с заявленным сроком активного существования 6,5 лет. Петрукович пояснил, что эта цифра в первую очередь является нормативной. "Мы оцениваем вероятность, выживаемость, и получаем такую цифру, но она не имеет прямого отношения к реальному сроку жизни аппарата. На него, например, может повлиять расход топлива на маневры - в этом плане "Спектру-РГ" обеспечено еще много-много лет работы", - заявил он.

Академик добавил, что состояние аппаратуры на борту тоже достаточно хорошее. "Мы с оптимизмом прогнозируем, что он еще достаточно долго проживет", - отметил ученый.

На сегодняшний день, заявил Петрукович, аппарат работает в двух режимах - проводит обзоры неба и осуществляет прицельные наблюдения интересующих ученых объектов.

Его деятельность позволяет составлять каталоги объектов, по своей чувствительности в десятки раз превосходящие те, которые создавались 30 лет назад. "Поэтому то, что мы сейчас делаем, еще несколько десятков лет будет востребовано в мировом сообществе. Наши данные полезны, поскольку сейчас почти все открытия в астрономии делаются на стыке разных наблюдений", - подчеркнул директор ИКИ.

На смену "Спектру-РГ", рассказал академик, готовится перспективный телескоп "Спектрг-РГН" - его эскизное проектирование начнется в конце этого года. "Литера "Н" означает "навигация", так как цель проекта - научиться использовать источники рентгеновского излучения для автономной навигации космических аппаратов", - добавил Петрукович.

О "Спектре-РГ"

Космический аппарат "Спектр-РГ" разработан в НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос). Он создан с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу РАН. На орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" установлены два рентгеновских телескопа: немецкий eROSITA и российский ART-XC. В конце февраля 2022 года германская сторона из-за ситуации на Украине отключила свой телескоп и перевела его в безопасный режим.

  

