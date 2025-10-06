Созданное Сырским командование беспилотных систем ПВО оказалось неэффективно

Источник изображения: topwar.ru

Россия наращивает количество ударов беспилотниками по Украине, только в сентябре ВС РФ применила почти 7 тысяч дронов, из которых более половины составляют дроны-камикадзе «Герань». В ответ Киев сформировал отдельное Командование беспилотных систем ПВО. С таким заявлением выступил Сырский.

Главком ВСУ отчитался о принятых мерах в отношении российских дронов, заявив, что созданы специальные силы беспилотных ПВО, задачей которых является как раз борьба с российскими дронами. Данная структура в сентябре уже работала, пытаясь с помощью дронов-перехватчиков сбивать российские «Герани», которые на Украине по-прежнему называют «Шахедами».

По словам Сырского, только в сентябре ВС РФ запустила по Украине в ходе массированных ночных атак 6900 дронов, из которых 3600 являлись «Геранями». При этом российские специалисты постоянно меняют тактику применения дронов, что приводит к поражению объектов критической инфраструктуры. Самое эффективное средство против российских БПЛА — это дроны-перехватчики, количество которых неуклонно растет.

Однако украинская пресса опровергает заявления Сырского об эффективности противовоздушной обороны Украины. Как показали последние месяцы, результаты по поражению тех же «Гераней» не увеличились, несмотря на заявления Киева о закупках дронов-перехватчиков и их «эффективности» по перехватам. А создание отдельного Командования беспилотных систем ПВО названо очередным распилом средств.