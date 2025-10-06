ЦАМТО, 3 октября. Москва ответит на милитаризацию Европы очень убедительно, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Думаю, ни у кого нет сомнений, что такие ответные меры России не заставят себя долго ждать. Ответ на угрозы, мягко говоря, будет очень убедителен. Именно ответ. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние", – подчеркнул президент.
Другие заявления главы государства
- Россия не раз доказывала, что при угрозах суверенитету она отвечает быстро.
- Если кто-то хочет потягаться с Москвой, пусть попробует.
- Россия никогда не проявит слабость и нерешительность.
- Европа хочет преодолеть раскол, выставляя нашу страну врагом, – такая политика не новая.
- Правящие на Западе элиты продолжают истерию, что якобы "война с русскими на пороге".
- Если бы НАТО не приблизилась к российским границам, конфликта на Украине можно было бы избежать.
- Москва никогда не инициировала военное противостояние, оно не нужно и просто абсурдно.
- Россия последовательно отстаивает принцип неделимости безопасности.