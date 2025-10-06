Зачем в зоне СВО стали запускать высотные воздушные шары

Росгвардейцы, в отличие от военных, аэростаты применяют. В пандемию с их помощью контролировали режим самоизоляции. / РИА Новости.

После десятилетий полного забвения применение воздушных шаров в военных целях снова набирает популярность. К такому выводу пришло британское издание The Economist. Вооруженные силы многих стран в последнее время обращаются к технологии XVIII века, чтобы шпионить за противником - реальным или потенциальным.

Польша покупает у Америки четыре аэростата для обнаружения российских ракет и самолетов. Израиль развернул аэростаты вдоль границы с Ливаном. Украина использует их в качестве ретрансляторов сигналов, чтобы дроны могли залетать дальше в зоне боевых действий.

Главным же фактором, стоящим за новым интересом к воздушным шарам, является все-таки Китай. В феврале 2023 года огромный китайский воздушный шар с оборудование м для наблюдения размером с автобус дрейфовал над Америкой в течение нескольких дней. Пока не был сбит истребителем. Китай также запустил более ста воздушных шаров для наблюдения над Тайваньским проливом.

В отличие от аэростатов воздушные шары не привязаны к земле. Они находятся в стратосфере, обычно на высоте 24-37 километров. Это значительно выше высоты полета коммерческих самолетов, но гораздо ближе к земле, чем спутники на околоземной орбите.

Более низкая высота полета означает, что шары могут делать более качественные снимки, чем большинство спутников. И вместо того чтобы проноситься мимо, как спутники, они могут задерживаться над интересующим военных участком местности. Некоторые современные воздушные шары и вовсе используют искусственный интеллект, чтобы помочь в этом, предсказывая и используя подходящие воздушные потоки.

При этом шары стоят гораздо дешевле, поскольку их запуск не требует больших затрат и их легко вернуть.

Военный эксперт Владислав Шурыгин с самого начала СВО не раз поднимал вопрос о том, почему для защиты и охраны важных объектов Россия не использует аэростаты. По его мнению, это достаточно уникальная платформа, подходящая не только для решения задач ПВО.

"Высота полета обычного гелиевого необитаемого аэростата составляет от 32 до 36 километров. То есть, он способен без всяких помех со стороны противника пролететь над всей Украиной. Это идеальная и к тому же относительно дешевая платформа для воздушной разведки", - рассуждает эксперт.

Кроме того, отмечает Шурыгин, можно подвесить под них управляемые ракеты класса "воздух - поверхность" или планирующие бомбы. Их можно автоматически сбрасывать при выявлении важных целей ВСУ.

По словам специалистов, сброшенная с аэростата планирующая авиабомба КАБ-500 способна пролететь больше 100 километров. Ну чем не аналог ракеты? А сам аэростат или шар при этом очень сложно сбить.

Впрочем, официально представители Минобороны РФ пока никак не высказывались на эту тему.

А в это время

В Сети появилось несколько любопытных видео, снятых в небе над зоной проведения СВО. На них запечатлено, как российские военные запускают наполненные гелием воздушные шарики. Совсем обычные, те, что мы покупаем на дни рождения для украшения квартир или ресторанов, и те, что продаются в любом парке развлечений, а в последнее время - и в любом цветочном магазине.

Так вот, операторы украинских дронов почему-то не успевают понять, что перед ними, и стараются тут же протаранить их. Видимо, пугаясь, что непонятная цель может атаковать первой. В итоге украинские беспилотники повреждают свои винты и падают на землю.

Вот такое странное и совсем недорогое ноу-хау от наших военных.

Иван Дергилев