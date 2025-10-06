Войти
ЦАМТО

Военные расходы Польши с 2022 года выросли в три раза

501
0
0
Военнослужащие Войска Польского
Военнослужащие Войска Польского.
Источник изображения: belvpo.com

ЦАМТО, 3 октября. Военные расходы Польши за четыре года выросли примерно в три раза, выяснило агентство "РИА Новости", проанализировав информацию из открытых источников.

Так, в 2022 году они составили 16,6 млрд. долл., в 2023 году – 31,6 млрд. долл., в 2024 году – 38 млрд. долл. На 2025 год военные расходы Польши запланированы уже на уровне 48,7 млрд. долл., что составляет 4,7% ВВП страны.

На 2026 год Польша запланировала рекордный военный бюджет в размере 200 млрд. злотых (около 55 млрд. долл. или 4,8% ВВП), что делает страну одной из лидирующих по удельной доле оборонных расходов в НАТО.

Польша в 2024-2025 годах существенно усилила военную группировку на восточном фланге НАТО за счет рекордного роста оборонного бюджета, масштабных закупок основных боевых танков, ударных вертолетов и сопутствующей техники, а также перевооружения и перегруппировки формирований северо-восточного и восточного военных округов.

Ряд ключевых единиц тяжелой техники – американские танки Abrams и вертолеты Apache, южнокорейские танки K2 – уже поставляется и распределяется по дивизионам и бригадам, отвечающим за охрану рубежей в направлении российского Калининграда и Белоруссии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Польша
США
Южная Корея
Продукция
AH-64
K2
M1 Abrams
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 15:43
  • 10738
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.10 15:42
  • 139
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 06.10 15:40
  • 22
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 06.10 14:01
  • 1
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк
  • 06.10 05:22
  • 1
США собираются применять «стратег» B-21 Raider и как беспилотный носитель ракет
  • 06.10 02:35
  • 1
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 05.10 23:33
  • 0
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 05.10 22:01
  • 3
В России назвали способное обнулить ракеты Tomahawk оружие
  • 05.10 18:58
  • 0
Комментарий к "Ядерное оружие: иметь нельзя уничтожить — где поставить запятую? - Мнения ТАСС"
  • 05.10 18:12
  • 8
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 05.10 16:12
  • 1
Сербия представила новый 203-миллиметровый миномет
  • 05.10 16:02
  • 2
Белоруссия и РФ приступили к проектированию легкомоторного самолета "Освей" - белорусский премьер
  • 05.10 05:52
  • 3
ВКС России получили пятую в 2025 году партию истребителей Су-35С
  • 05.10 03:32
  • 0
Комментарий к "«Красивые шесть дюймов стали»: Трамп заявил о намерении строить линкоры"
  • 04.10 15:32
  • 49
МС-21 готовится к первому полету