Военные расходы Польши с 2022 года выросли в три раза

ЦАМТО, 3 октября. Военные расходы Польши за четыре года выросли примерно в три раза, выяснило агентство "РИА Новости", проанализировав информацию из открытых источников.

Так, в 2022 году они составили 16,6 млрд. долл., в 2023 году – 31,6 млрд. долл., в 2024 году – 38 млрд. долл. На 2025 год военные расходы Польши запланированы уже на уровне 48,7 млрд. долл., что составляет 4,7% ВВП страны.

На 2026 год Польша запланировала рекордный военный бюджет в размере 200 млрд. злотых (около 55 млрд. долл. или 4,8% ВВП), что делает страну одной из лидирующих по удельной доле оборонных расходов в НАТО.

Польша в 2024-2025 годах существенно усилила военную группировку на восточном фланге НАТО за счет рекордного роста оборонного бюджета, масштабных закупок основных боевых танков, ударных вертолетов и сопутствующей техники, а также перевооружения и перегруппировки формирований северо-восточного и восточного военных округов.

Ряд ключевых единиц тяжелой техники – американские танки Abrams и вертолеты Apache, южнокорейские танки K2 – уже поставляется и распределяется по дивизионам и бригадам, отвечающим за охрану рубежей в направлении российского Калининграда и Белоруссии.