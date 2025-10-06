Войти
В РФ прорабатывают создание гибридных группировок спутников для управления БПЛА

Источник изображения: © Александр Полегенько/ ТАСС

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов отметил, что рост числа беспилотников превысил все прогнозы как в гражданской, так и в военной сферах

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Создание гибридных спутниковых группировок для управления дронами прорабатывается в России. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"Коллеги из фонда НТИ Дмитрия Пескова прорабатывают вопрос создания гибридных группировок, гибридных не с точки зрения сети связи спутниковой и наземной, гибридных с точки зрения целеполаганий: связь, навигация и оптика в одном аппарате для управления группировками дронов", - сказал он в ходе пленарной сессии на конференции SATCOMRUS 2025.

Баканов в своем выступлении добавил, что рост числа БПЛА превысил все прогнозы как в гражданской, так и в военной сферах.

30-я международная конференция операторов и пользователей космических телекоммуникаций SATCOMRUS 2025 проходит со 2 по 3 октября в Конгресс-центре МГТУ им. Баумана. В мероприятии примут участие глава ФГУП "Космическая связь" Алексей Волин, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, руководитель АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич и другие лидеры отечественной сферы спутниковой связи. На полях конференции планируется оценить, как новые технологии повлияют на развитие отрасли в десятилетней перспективе, а также понять, какие технические решения нужны отрасли до 2035 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
БПЛА
ГЛОНАСС
