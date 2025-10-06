МО предлагает расширить источники финансирования ДОСААФ России

Участники автопробега "В судьбе России - моя судьба" на Мамаевом Кургане у памятника "Родина-мать зовет!" в Волгограде.

Полученные средства могут направлять только на военно-патриотическую подготовку

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Министерство обороны России предлагает уточнить федеральный закон о ДОСААФ России, дополнив его правовыми основами для финансирования организации. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Отсутствие законодательного акта, регулирующего участие государства в управлении организацией, а также недостаточная регламентация ее деятельности и размытые механизмы финансового обеспечения значительно снижают эффективность решений возложенных на ДОСААФ России государственных задач", - говорится в пояснительной записке проекта.

Минобороны предлагает дать возможность ДОСААФ получать финансирование за счет иных источников и вести предпринимательскую деятельность. При этом полученные средства могут направляться только на военно-патриотическую подготовку, включая воспитание и обучение граждан по военно-учетным специальностям.

Предполагается, что законопроект позволит системно урегулировать деятельность общества и повысить эффективность выполнения государственных задач.