Готовность номер один

Александр Куренков: Планируя дальнейшее развитие гражданской обороны, МЧС России будет исходить из актуальных и перспективных рисков. / Пресс-служба МЧС РФ.

Глава МЧС России Александр Куренков в преддверии Дня гражданской обороны рассказал, как проводится реагирование на современные риски и угрозы

Сегодня гражданская оборона является целостной системой защиты населения и территорий от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. Это не узковедомственная задача, а общее дело, в котором задействованы федеральные и региональные органы власти, муниципалитеты, организации и граждане. Этой сфере уделяется повышенное внимание со стороны руководства страны.

Мир меняется, появляются новые угрозы: масштабные природные катастрофы и техногенные аварии, применение новых видов вооружений. При этом основными целями гражданской обороны являются обеспечение высокой готовности к защите населения и экономики от современных средств поражения, сохранение материальных и культурных ценностей, проведение аварийно-спасательных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций. Все это требует от гражданской обороны постоянного совершенствования.

Специальная военная операция потребовала пересмотра сложившихся подходов и поиска эффективных решений по защите населения

Документами стратегического планирования определены основные приоритеты и задачи по развитию гражданской обороны на долгосрочный период, среди которых:

обеспечение готовности сил гражданской обороны к реагированию на риски и угрозы за счет создания новых технологий спасения людей, оснащения подразделений современными образцами техники и оборудования, а также сохранения потенциала спасательных служб в военное время;

построение модели ресурсного обеспечения мероприятий по гражданской обороне из различных источников;

формирование единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Свои коррективы в механизмы выполнения мероприятий по гражданской обороне внесла специальная военная операция, которая требовала пересмотра сложившихся подходов и поиска эффективных решений по защите населения. Полученный опыт в ходе специальной военной операции показал, что для дальнейшего развития гражданской обороны необходимо совершенствование системы управления и координации сил и средств при решении задач в области гражданской обороны.

Одновременно с прикладными задачами реализуются шаги правового регулирования, направленные на повышение оперативного выполнения мероприятий по гражданской обороне, а также на обеспечение согласованности действий органов, осуществляющих управление гражданской обороной на всех уровнях.

Теперь средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям, установленным совместно Минобороны и МЧС

Важнейшим результатом совместной работы МЧС России и сенаторского корпуса стало принятие 23 июля 2025 года Федерального закона № 240-ФЗ, который внес значительные изменения в регулирование в области гражданской обороны.

Теперь ее ведение в регионах начинается с момента введения в действие губернаторами планов гражданской обороны и защиты населения соответствующих субъектов Российской Федерации в полном объеме или частично по предложению руководителя МЧС России.

Опыт СВО показал, что для дальнейшего развития гражданской обороны необходимо совершенствование системы управления. Фото: Пресс-служба МЧС РФ

Вопросы координации деятельности органов власти и организаций при выполнении мероприятий по гражданской обороне возложены на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности соответствующих уровней.

Правительство Российской Федерации определяет порядок финансирования отдельных мероприятий регионального уровня по гражданской обороне, а также устанавливает их перечень.

Дополнительно, Федеральным законом от 23 июля 2025 года № 262-ФЗ внесены изменения в сферу технического регулирования. Теперь средства индивидуальной защиты населения в области гражданской обороны должны соответствовать не только техническим регламентам и документам по стандартизации оборонной продукции, но и требованиям, которые установлены Минобороны России совместно с МЧС России.

Найденные взрывоопасные предметы надо уметь безопасно эвакуировать Фото: Пресс-служба МЧС РФ

Планируя дальнейшее совершенствование и развитие гражданской обороны государства, МЧС России будет исходить из актуальных и перспективных рисков. Координировать все принимаемые решения на перспективу будет Правительство Российской Федерации.

Для повышения эффективности способов защиты населения и территорий спланированы к реализации комплекс мер, направленных на повышение готовности, мобильности и автономности действий сил гражданской обороны; разработку универсальных средств индивидуальной защиты и внедрение различных методов и способов инженерной защиты; производство быстровозводимых комплексов жизнеобеспечения; планирование к использованию многовариантных способов эвакуации и оказания гуманитарной помощи населению.

Спасатели отрабатывают тактику борьбы с огнем, возникшим возле компрессорной станции. Фото: Пресс-служба МЧС РФ

На протяжении уже более девяти десятилетий гражданская оборона справляется с вызовами времени, сочетая опыт поколений и развитие технологий. Переоснащение подразделений гражданской обороны современной техникой и оборудованием, повышающим эффективность работ по защите населения, внедрение современных телекоммуникационных технологий в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и моделирования их последствий, применение новых подходов к защите населения в условиях высокой урбанизации способствует повышению эффективности мероприятий по гражданской обороне в самых сложных условиях.

Кстати

Впервые за свою 90-летнюю историю гражданская оборона в своей современной редакции и в реальных условиях применена в ходе СВО.

Наиболее востребованными оказались мероприятия по оповещению населения, проведению аварийно-спасательных работ и тушению пожаров, восстановлению функционирования коммунальных служб практически в боевых условиях. Не раз пожарным приходилось тушить возгорания под обстрелами.

Из населенных пунктов, подвергающихся террористическим атакам со стороны Украины, регулярно проводится эвакуация населения с последующим решением вопросов его размещения и жизнеобеспечения.

Одной из главных тенденций происходящих событий стало укрытие людей в защитных сооружениях и приспосабливаемых помещениях подземного пространства. В некоторых населенных пунктах была организована оперативная раздача средств индивидуальной защиты.

В субъектах страны подготовлены пункты временного размещения общей вместимостью более 110 тысяч человек. На сегодняшний день там размещены более 30 тысяч человек. Это жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, пострадавших районов Курской и Белгородской областей. Во всех пунктах, где размещены люди, налажено обеспечение питанием, предметами первой необходимости. Оказывается медицинская и психологическая помощь.

С начала СВО из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также из освобожденных населенных пунктов Курской области в безопасные районы страны организованным порядком эвакуировано более 160 тысяч человек. Осенью 2022 г. проведена масштабная эвакуация жителей г. Херсона. Почти 100 тысяч человек в добровольном порядке перемещены на территорию подконтрольную Российской Федерации, где им оказана вся необходимая помощь и поддержка. Такого рода масштабные акции еще ни разу не проводились в новейшей истории.

Кроме того, к мероприятиям в рамках обновленной концепции Гражданской обороны относятся и масштабные аварийно-спасательные работы целых городов и больших территорий. Такие работы проведены в Мариуполе, Волновахе, Лисичанске, Северодонецке и ряде других населенных пунктах после их освобождения.

Осуществлено разминирование, разбор завалов зданий, расчистка автодорог и проездов. В 2022 г. силами МЧС России проводилась санитарная обработка населения Мариуполя с использованием специальной техники и оборудования. Были развернуты помывочные пункты, в которых в условиях полного отсутствия воды более 70 тысяч человек получили возможность помыться.

С 2022 года пиротехническими подразделениями МЧС очищена территория общей площадью более 9 тысяч га, обезврежено свыше 311 тысяч взрывоопасных предметов. Из этого количества в Курской области очищена территория от взрывоопасных предметов на площади 672,6 га., обезврежено 14 732 ВОП. Оказана помощь населению в доставке продуктов питания и предметов первой необходимости.

С начала СВО в ДНР, ЛНР, Херсонскую, Запорожскую области и отдельные районы Украины доставлено 355,5 тысяч тонн помощи (4 374 автомобильные колонны МЧС России). В Курскую область доставлено 10,7 тысяч тонн помощи. В Белгородскую и Брянскую области доставлено около 100 единиц коммунальной, инженерной, грузовой и др. техники.

Подготовил Тимофей Борисов

Александр Куренков (Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)