"Дыра в противодронной обороне". Почему налеты "Гераней" причиняют все большой ущерб (Страна.ua, Украина)

"Страна": войска Украины не получили обещанную оборону против российских дронов

Украинские власти дали обещание, что к началу осени фронт получит мощную оборону против дронов, пишет "Страна". Но, кажется, это были лишь пустые слова. Народ негодует, называя ситуацию, складывающуюся на Украине, — "сюром".

Удары российскими дронами по Украине в последние дни привели к множеству прилетов и к серьезному ущербу энергетике, а также, активизировали на Украине обсуждение эффективности работы ПВО и вызвали вопросы о том, насколько адекватно построена борьба с БПЛА.

Уже несколько месяцев украинские власти говорят, что начали производство дронов-перехватчиков, однако с тех пор даже официальная статистика по сбитым "Шахедам" (России не отправляют вооружения другие страны, включая Иран, вероятно, автор имеет в виду "Герань" — прим. ИноСМИ) не улучшилась. Да и на конкретных примерах видно, что летающие среди бела дня над Киевом дроны (как, например, сегодня) парализуют столицу воздушной тревогой на несколько часов.

Об этом сегодня в соцсетях написала украинская журналистка Екатерина Коберник.

"Я просто напомню, что власть на разных уровнях — от президента до руководителя Агентства оборонных закупок — говорила, что в начале осени мы выйдем на массовое производство дронов-перехватчиков. Что все законтрактовали вовремя. Параллельно производители говорили, что это неправда. Что их не контрактуют. Что никакого массового производства в эти сроки не будет. В начале октября мы имеем ожидаемые массовые дроновые атаки россиян нон-стоп. Часами дроны кружат над целями и бьют точно туда, куда планировали. В статистике немало прилетов просто не отображают. Вопросов много, но главный вопрос: а что с обещанными перехватчиками? Как работает эта система? Она же не может быть лоскутной: где кто запустил, там и сбили. Должна же как-то координироваться с ПВО. Кто отвечает за это направление? Есть аналог Линии дронов? Кто там Мадьяр? У нас точно все идет по плану?" — пишет Коберник.

Ей ответила нардеп Марьяна Безуглая.

"Плана нет, Катерина. Даже не хочу писать, какой там хаос. Силы беспилотных систем (Мадьяр), Генштаб, Воздушные силы, Минобороны, Кабмин, частные инициативы, местные администрации... Этот ансамбль играет разные мелодии, и все же совокупная эффективность есть. Но интегрированной системы ПВО до сих пор нет", — написала она. И напомнила о словах месячной давности, что нужно готовиться к блэкауту и тяжелой зиме.

"Продолжаем игнорировать неприятные вопросы об антидроновой обороне и тогда точно все получится. Одновременно с этим, будучи чиновниками, заявляем о том, что людям нужно готовиться к отключению света, воды и газа. Сюр", — написал известный украинский военный паблик "Николаевский Ванек", комментируя удары последних дней.

Также украинские военные паблики пишут о большой дыре с противодронной обороной в Черниговской области, где "Герани" почти никто не сбивает и потому они выносят там инфраструктуру на глубину до 100 километров от границы.