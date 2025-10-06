Для защиты заводов по переработке нефти развернули передвижные группы ПВО

Для защиты от ударных БПЛА на юге России сформировали мобильные огневые группы, или сокращенно МОГ. / Пресс-служба ЮВО.

ВСУ развернули масштабную диверсионную кампанию, нанося удары беспилотниками-камикадзе по нефтеперерабатывающим заводам юга России. Волна атак также обрушилась на инфраструктуру мирных территорий, где целями стали обычные автозаправки, что создает угрозу для снабжения топливом гражданского населения.

"Противник постоянно совершенствует технологии управления дронами, делает все, чтобы нанести максимально эффективный удар. Качество радиоэлектронного оборудования у беспилотных летательных аппаратов также растет", - заявил на заседании Оперативного штаба региона начальник службы РЭБ 4-й воздушной армии Анатолий Кудрявцев.

Для защиты от ударных БПЛА на юге России сформировали мобильные огневые группы, или сокращенно МОГ. Проще говоря, легковые автомобили с повышенной проходимостью с установленным на них зенитным вооружением будут охотиться за дронами врага. Главное оружие МОГ - это скорость. При быстром перемещении в зону обнаружения дронов вероятность уничтожения низколетящего беспилотника возрастает кратно.

"Основу вооружения МОГ составили бортовые автомобили "ГАЗель", оснащенные спаренными пулеметами ПКТ калибром 7.62 мм. Каждый расчет дополнительно получил на вооружение гладкоствольные ружья, а также современное специальное оборудование: тепловизионные и коллиматорные прицелы, детекторы беспилотных летательных аппаратов "Булат-4", средства целеуказания и фонари прожекторного типа для работы в темное время суток", - сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа.

Легковые авто с зенитным вооружением будут охотиться за дронами врага

Отметим, что в мобильных группах учли опыт СВО. В начале боевых действий в армейских мастерских для стрельбы по дронам мастерили установки из соединенных вместе четырех или трех автоматов Калашникова. В некоторых подразделениях на станины в "тачанки" монтировали даже зенитные установки в виде тройки или пары пулеметов "Максим" или ДП-27.

Теперь на вооружении зенитчиков поставляются серийные пулеметы ПКТ. Принятый на вооружение в 1961 году 7,62-мм пулемет Калашникова до сих пор один из лучших в мире. Он поражает даже легкобронированные цели на дистанции 1000 метров, а композитные беспилотники достанет и за 1500 метров.