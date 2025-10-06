Войти
ТАСС

ГП КС: в РФ 90% рынка услуг спутниковой связи принадлежит российским операторам

510
0
0
ФГУП "Космическая связь"
ФГУП "Космическая связь".
Источник изображения: tssonline.ru

Гендиректор госпредприятия "Космическая связь" Алексей Волин подчеркнул, что еще в 1995 году представители отрасли мечтали отказаться от устаревшего советского оборудования и программного обеспечения в пользу зарубежных аналогов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российская индустрия спутниковой связи за 30 лет проведения отраслевой конференции SATCOMRUS перешла от выживания к уверенному развитию. Об этом в интервью ТАСС в преддверии юбилейной конференции заявил генеральный директор госпредприятия "Космическая связь" (ГП КС) Алексей Волин.

"В середине 90-х, на первой конференции SATCOMRUS, отрасль обсуждала вопрос, как ей выжить. Сегодня мы обсуждаем перспективы развития на 15-20 лет вперед", - рассказал Волин.

По его словам, 30 лет назад иностранные компании контролировали большую часть российского рынка услуг спутниковой связи, и остро стоял вопрос, захватят ли они его целиком. "Сегодня 90% рынка принадлежит российским операторам в количестве двух юрлиц - мы и "Газпром космические системы". Более того, сегодня мы работаем на рынке более 60 стран мира", - добавил Волин.

Глава предприятия подчеркнул, что в 1995 году представители отрасли мечтали отказаться от устаревшего советского оборудования и программного обеспечения в пользу зарубежных аналогов. "Сегодня отрасль обсуждает, как завершить переход на полное импортозамещение и делать - а они уже делаются - полностью отечественные спутники", - рассказал он.

Волин также отметил, что за 30 лет количество телеканалов, передававшихся в РФ через спутники, выросло с 15 до 1 100. С 22 до 500 увеличилось число транспондеров, установленных на аппаратах "Космической связи".

О конференции SATCOMRUS

30-я международная конференция операторов и пользователей космических телекоммуникаций SATCOMRUS 2025 пройдет со 2 по 3 октября в Конгресс-центре МГТУ им. Баумана. В мероприятии примут участие глава ФГУП "Космическая связь" Алексей Волин, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, руководитель АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич и другие лидеры отечественной сферы спутниковой связи. На полях конференции планируется оценить, как новые технологии повлияют на развитие отрасли в десятилетней перспективе, а также понять, какие технические решения нужны отрасли до 2035 года.

ТАСС - генеральный информационный партнер SATCOMRUS 2025. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
ГЛОНАСС
