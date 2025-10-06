Готова ли Канада к будущему, которое может оказаться хуже прошлого? (The Globe And Mail, Канада)

The Globe And Mail: Канада намерена увеличить расходы на оборону

Канада намерена увеличить расходы на оборону, пишет The Globe And Mail. Однако пока непонятно, на что конкретно будут потрачены эти средства, отмечает автор статьи.

Тони Келлер (Tony Keller)

В прошлом году Министерство инноваций, науки и экономического развития (известное до 2015 года как Министерство промышленности Канады) опубликовало отчет о состоянии оборонной промышленности страны.

Это, по сути, краткий обзор, включающий 10 страниц с диаграммами и приложение с данными и источниками. Он может стать основой для краткого брифинга нового министра или первых 15 минут совещания Министерства с заинтересованными сторонами.

В 2022 году канадский оборонный сектор продемонстрировал впечатляющий результат, достигнув выручки в размере 14,3 миллиарда долларов. Почти половина этой суммы была получена от экспорта. Наиболее значимыми подсекторами, обеспечившими такой успех, стали техническое обслуживание и ремонт военных самолетов, производство наземной военной техники и строительство военно-морских судов. Большая часть информации в этом отчете была взята из Статистической службы Канады.

Однако, как выясняется, на подготовку этого краткого обзора оборонной промышленности Канады ушло два года. Эта неожиданная информация содержится на четвертой странице, где объясняется "Процесс разработки отчета".

Все началось с "Взаимодействия с заинтересованными сторонами", которое проходило с мая по декабрь 2022 года. Затем последовал год "Подготовки данных". После этого было пять месяцев "Исследований и анализа", а в середине 2024 года состоялась публикация результатов.

Не похоже, чтобы его [обзор] делали с невероятной скоростью, невиданной за всю историю человечества. Я не хочу выделять этот конкретный случай и людей, которые за ним стоят. В бюрократическом мегаполисе есть миллион историй, и эта – лишь одна из них. Однако события в Канаде часто развиваются именно с такой скоростью, и это касается не только государственного сектора.

Я искал информацию о канадской оборонной промышленности, поскольку премьер-министр Канады Марк Карни (Mark Carney) недавно заявил о намерении увеличить расходы на оборону и направить значительные средства на закупку отечественного вооружения.

Мне было любопытно узнать, на что будут потрачены эти средства. Особенно меня интересовало, сможет ли Канада увеличить разработку и производство беспилотников – нового оружия, которое с начала конфликта на Украине произвело революцию в боях в воздухе, на суше и на море.

С 2022 года Украина совершает невероятные прорывы в том, что ранее считалось невозможным. Более того, ее темп только растет, поскольку у нее нет другого выхода. Необходимость стала двигателем ее изобретательности. Страна, которая раньше считалась относительно бедной и не была в авангарде высоких технологий, превратилась в настоящую Кремниевую долину военных беспилотников.

Украинская промышленность, которая, как полагают, произвела миллионы беспилотников с начала военных действий, функционирует по принципу гипердрайвовой обратной связи. Этот принцип охватывает все аспекты – от поля боя до завода и обратно – обеспечивая непрерывный цикл разработки новых продуктов.

Используются ли подобные подходы в работе канадских вооруженных сил? А что можно сказать о наших печально известных задержках в военных закупках? А как насчет государственных закупок в целом? И как обстоят дела в государственной службе, будь то на федеральном, провинциальном или муниципальном уровне?

Канада – в отличие от Украины – на протяжении многих поколений наслаждалась безопасностью, стабильностью и спокойствием. Мы могли позволить себе роскошь посвятить время тому, что находится на вершине пирамиды Маслоу – удовлетворению своих желаний. Правительства действовали медленно и зачастую расточительно. Экзистенциальные угрозы были не слишком серьезными или казались далекими.

Однако наш длительный период процветания, когда мы жили вдали от конфликтов и опасностей под защитой могущественной сверхдержавы, в мире, где стены постоянно рушились, а не возводились, не подготовил нас к возможному переходу к более тревожным временам, описанным в трудах Гоббса. Деньги, время и безопасность – как национальная, так и психологическая – внезапно стали гораздо более ограниченными.

Уверенность в завтрашнем дне, которой Канада и Запад наслаждались после Второй мировой войны и которая распространилась на Восточную Европу и большую часть остального мира после падения Берлинской стены, сейчас исчезает.

Даже само представление о том, что такое "Запад", находится на грани исчезновения. Украина переживает наихудший сценарий, который может произойти, когда ранее стабильный международный порядок внезапно становится шатким. Люди, которые раньше жили в стране, во многом похожей на нашу, с географией и климатом, подобными нашим, столкнулись с ужасами, которые сложно себе представить. Сотни тысяч убитых и раненых, пятая часть территории утрачена, ночные авианалеты – все это превратило жизнь страны в борьбу за выживание.

Мы оказались в мире, который внезапно наполнился игроками, готовыми к решительным действиям и стремящимися подорвать статус-кво. Некоторые угрожают извне, как, например, президент России Владимир Путин, который в последние недели направил истребители и беспилотники в Польшу, Эстонию и, возможно, Данию, чтобы проверить, живо ли еще НАТО (эти обвинения являются беспочвенными и бездоказательными. — Прим. ИноСМИ).

Другие угрозы исходят изнутри. Они начинаются с режима в Вашингтоне, который руководствуется авторитарными и антилиберальными принципами, и распространяются на избирателей во многих европейских странах. Эти избиратели все чаще открыто голосуют за лидеров, которые разделяют их взгляды.

Это удивительное время. С одной стороны, ситуация никогда не была лучше. В течение долгого времени мир наслаждался относительным спокойствием, что способствовало устойчивому росту благосостояния, особенно за пределами развитых стран. Однако, с другой стороны, тектонические плиты расходятся, и каждое землетрясение вызывает более сильные афтершоки.

Лето 1914 года – до начала Первой мировой войны – было чудесным. Канада все еще одета по-летнему.