МРК «Буря» поразил ракеты-мишени комплексом «Панцирь-М» в Балтийском море

Малый ракетный корабль (МРК) «Буря» поразил выпущенные ракеты-мишени с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-М» в рамках учений в Балтийском море. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба Балтийского флота.

«МРК «Буря» проекта 22800 «Каракурт» в Балтийском море провел учения по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника. Огонь по воздушным целям велся из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М», — приводит заявление ведомства ТАСС.

Уточняется, что воздушные цели для комплекса запускались с побережья Калининградской области.

«В ходе выполнения практических стрельб мишени были поражены, что подтвердили данные объективного контроля», — рассказали в ведомстве.

Экипаж судна также провел учения по радиоэлектронной борьбе (РЭБ), противодиверсионной обороне и борьбе за живучесть.

МРК «Буря» стал вторым кораблем проекта 22800 «Каракурт» и был разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Помимо комплекса «Панцирь-М» на вооружении судна стоит АК-176МА. Также МРК этого проекта могут нести на борту российские крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

1 октября в ракетном соединении Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота стартовали тактические учения береговых противокорабельных комплексов (ПКК) «Бал». Расчеты начали отработку задач в рамках плановой боевой подготовки сил. По замыслу маневров, подразделения колоннами совершили марш из мест постоянной дислокации в назначенные районы сосредоточения.