Войти
Известия.ru

МРК «Буря» поразил ракеты-мишени комплексом «Панцирь-М» в Балтийском море

473
0
+1
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Малый ракетный корабль (МРК) «Буря» поразил выпущенные ракеты-мишени с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-М» в рамках учений в Балтийском море. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба Балтийского флота.

«МРК «Буря» проекта 22800 «Каракурт» в Балтийском море провел учения по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника. Огонь по воздушным целям велся из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М», — приводит заявление ведомства ТАСС.

Уточняется, что воздушные цели для комплекса запускались с побережья Калининградской области.

«В ходе выполнения практических стрельб мишени были поражены, что подтвердили данные объективного контроля», — рассказали в ведомстве.

Экипаж судна также провел учения по радиоэлектронной борьбе (РЭБ), противодиверсионной обороне и борьбе за живучесть.

МРК «Буря» стал вторым кораблем проекта 22800 «Каракурт» и был разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Помимо комплекса «Панцирь-М» на вооружении судна стоит АК-176МА. Также МРК этого проекта могут нести на борту российские крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

1 октября в ракетном соединении Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота стартовали тактические учения береговых противокорабельных комплексов (ПКК) «Бал». Расчеты начали отработку задач в рамках плановой боевой подготовки сил. По замыслу маневров, подразделения колоннами совершили марш из мест постоянной дислокации в назначенные районы сосредоточения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
АК-176
П-800 Оникс
Проекты
22800 МРК
БФ
Военные учения
Калибр КР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 15:43
  • 10738
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.10 15:42
  • 139
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 06.10 15:40
  • 22
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 06.10 14:01
  • 1
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк
  • 06.10 05:22
  • 1
США собираются применять «стратег» B-21 Raider и как беспилотный носитель ракет
  • 06.10 02:35
  • 1
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 05.10 23:33
  • 0
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 05.10 22:01
  • 3
В России назвали способное обнулить ракеты Tomahawk оружие
  • 05.10 18:58
  • 0
Комментарий к "Ядерное оружие: иметь нельзя уничтожить — где поставить запятую? - Мнения ТАСС"
  • 05.10 18:12
  • 8
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 05.10 16:12
  • 1
Сербия представила новый 203-миллиметровый миномет
  • 05.10 16:02
  • 2
Белоруссия и РФ приступили к проектированию легкомоторного самолета "Освей" - белорусский премьер
  • 05.10 05:52
  • 3
ВКС России получили пятую в 2025 году партию истребителей Су-35С
  • 05.10 03:32
  • 0
Комментарий к "«Красивые шесть дюймов стали»: Трамп заявил о намерении строить линкоры"
  • 04.10 15:32
  • 49
МС-21 готовится к первому полету