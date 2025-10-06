Войти
«Окажет решающее воздействие»: США разрабатывают высокоточный гранатомёт MTL-30

517
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Компания FN America объявила о заключении с армией США контракта на $2 млн на разработку прототипа MTL-30 Precision Grenadier — переносного 30-мм гранатомёта, предназначенного для оснащения пехотного отделения высокоточным дальнобойным (с дистанцией огня до 500 м) средством поражения с повышенной убойной мощью, способным, в частности, бороться с БПЛА и разрушать укреплённые позиции в ближнем бою.

Основным предметом сделки является FN MTL-30 – полуавтоматическая переносная 30-мм гранатомётная установка, уже находящаяся на продвинутой стадии разработки и планируемая к производству. Она имеет массу 4,5 кг и длину 89 см, ёмкость магазина составляет 3 или 5 гранат. В сравнении с прежними системами новый гранатомёт обеспечивает увеличенную дальность стрельбы и повышенную точность.

Источник изображения: topwar.ru

Установкой можно пользоваться с обеих сторон, она оснащена телескопическим прикладом с упором в стиле M4 и модульными планками для размещения оптических прицелов.

По словам разработчика, MTL-30 в отличие от тяжёлого станкового гранатомёта Mk19 или более старых 40-мм систем «делает акцент на мобильности и точности, а не на чистой огневой мощи».

Армия приближается к оснащению солдат гранатомётом нового поколения, способным оказывать точное и решающее воздействие на противника

- считает подрядчик.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Mk.19
Проекты
БПЛА
