"Перехватить невозможно". Вскрылась критическая уязвимость "Патриотов"

В Великобритании констатировали снижение эффективности западной ПВО

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Западные СМИ признают неприятный для Киева факт: эффективность натовских систем ПВО резко снизилась. Россия модернизировала средства поражения, что серьезно повысило их устойчивость к перехвату. Украине все реже удается сбивать высокоскоростные цели. С какими трудностями столкнулись ВСУ — в материале РИА Новости.

"Хитрая" баллистика

Лондонский Центр информационной устойчивости опубликовал результаты исследования эффективности западных ЗРК на Украине и пришел к выводу, что уровень перехвата ВСУ баллистических ракет в сентябре резко упал — до шести процентов с 37 в августе. Об этом сообщает Financial Times. По мнению экспертов, опрошенных изданием, это связано с тем, что Россия серьезно расширила боевые возможности "Искандеров" и "Кинжалов".

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции Источник изображения: © РИА Новости

По данным британских исследователей, ракеты научились менять поведение в воздухе. Часть маршрута они следуют по стандартной траектории. Но когда входят в зону действия ПВО, начинают выполнять сложные маневры: пикируют, петляют, совершают резкие повороты. Это здорово сбивает с толку перехватчики комплексов "Патриот", которые не отличаются высокой маневренностью.

Оценку британцев подтверждают и американцы. Специальный генеральный инспектор Разведывательного управления Министерства обороны США подготовил отчет, который охватывает период с 1 апреля по 30 июня. В нем утверждается, что ВСУ "испытывали трудности в последовательном использовании систем Patriot для защиты от баллистических ракет из-за недавних российских тактических усовершенствований, включая возможность ракет менять траекторию и выполнять маневры вместо полета по традиционной баллистической траектории".

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot Источник изображения: © Фото : Anthony Sweeney

Он упомянул российский удар 28 июня, когда удалось сбить только одну из семи баллистических ракет, и обстрел 9 июля — тогда из 13 ракет сбили или подавили лишь семь. Эта тенденция не может не беспокоить украинские власти. По сути, теперь ничто не мешает российской армии наносить удары по самым защищенным объектам противника. В частности, по словам украинских чиновников, которых цитирует FT, этим летом серьезно пострадали как минимум четыре завода по производству беспилотников в Киеве и окрестностях. В том числе завод турецкой компании Bayraktar.

Несомненно, интенсивность ударов надо наращивать, чтобы как следует "подготовить" противника к зимней кампании. Рано или поздно Киев найдет способ противодействовать модернизированной российской баллистике. Форой необходимо воспользоваться.

Утихнет к выборам

Тем не менее Киев намерен не только защищаться, но и нападать. Владимир Зеленский на последней встрече с Дональдом Трампом попросил крылатые ракеты "Томагавк" для ударов вглубь российской территории. Позже спецпосланник американского лидера Кит Келлог сообщил, что Белый дом дал Банковой добро на такие удары, но о поставках дальнобойного вооружения ничего определенного не сказал.

Одновременно газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские официальные лица сообщает, что Трамп недавно подписал разрешение для разведывательных служб и Пентагона помогать Киеву в проведении таких ударов. По словам источников, Вашингтон также просит союзников по НАТО оказать аналогичную поддержку.

Вместе с тем не вполне понятно, как украинцы собираются эксплуатировать "Томагавки". Эти крылатые ракеты с дальностью полета свыше 1600 километров изначально создавались для Военно-морских сил США. То есть они все — корабельного базирования. Таким образом, вместе с ракетами американцы будут вынуждены передать украинцам еще и эсминец, что произойдет очень вряд ли.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс MRC Typhon Источник изображения: © Фото : public domain / US Army

Да, у Пентагона есть Typhon, способный запускать "Томагавки" с земли. Но таких комплексов у американцев пока немного. И создавались они в первую очередь для тихоокеанского театра военных действий — против Китая. К тому же вряд ли Вашингтон рискнет отправлять новейшую ударную систему в зону, где ее могут уничтожить или, что еще хуже, захватить.

Что же касается большой политики, размещение американских стратегических крылатых ракет на Украине — это даже не красная линия. А красная кнопка в "ядерном чемоданчике". Москва во многом начала СВО, чтобы в соседней стране не было западных ударных вооружений. Учитывая, что обслуживать "Томагавки" и выдавать для них полетные задания будут американцы, отправка этих ракет может поставить США и Россию на грань прямого столкновения. А в Вашингтоне далеко не все этого хотят.

"Как мне представляется, в Соединенных Штатах такой решимости и раньше не было, тем более сейчас. Им это не нужно. И США, и Дональд Трамп лично, и его окружение — они не хотят такого глубокого вовлечения в конфликт с Россией, — уверен политолог-американист Григорий Ярыгин. — Сообщения о возможных поставках ракет Украине — это продолжение вынужденной риторики, которую должны поддерживать Трамп и его администрация, чтобы находиться в периметре урегулирования конфликта в рамках поддержки Европы".

Эксперт считает, что если конкретные тезисы о формате подобных поставок не будут выдвинуты до января-февраля 2026 года, то эта европейская повестка уйдет на второй план. В США начнется борьба за промежуточные выборы в конгресс, на которых внутренняя повестка доминирует над внешней, и любые риски, связанные с принятием внешнеполитических решений, минимизируются.

Прямая угроза

Но если Киев все-таки добьется своего и получит американские "Томагавки" — как это повлияет на ход СВО? С одной стороны, их у США много — около четырех тысяч единиц. Поставка сотни-другой не сильно ударит по обороноспособности страны. К тому же эти ракеты, принятые на вооружение в 1983-м, уже давно не секретные. Их обломки российские специалисты изучили еще в Сирии.

Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George Источник изображения: CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll /

С другой стороны, "Томагавк" для современной системы ПВО — не очень сложная цель. Летят на дозвуковой скорости, не оснащены технологиями снижения заметности. Да, могут маневрировать, укрываясь в складках местности. Но те же британско-французские "невидимки" Storm Shadow/SCALP делают это не в пример эффективнее. А с этими ракетами российские зенитчики уже научились бороться.

Тем не менее списывать их со счетов не стоит. Каждый "Томагавк" несет 340-килограммовую осколочно-фугасную боевую часть и отличается высокой точностью. В теории под удар может попасть вся европейская территория России. "Томагавк" даже можно оснастить ядерной боеголовкой. Для Москвы это прямая угроза, и ее необходимо учитывать в военном планировании.