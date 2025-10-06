Войти
«Под нож» пошли вертолёты последней версии: армия США сокращает AH-64E Apache

Авиация
AH-64E

Американское командование, детально изучив опыт украинского конфликта, приступило к серьёзному реформированию вооружённых сил, пустив «под нож» ряд боевых систем. В части армейской авиации был сделан вывод о существенном снижении на современных полях сражений боевой значимости ударных вертолётов.

В мае новое руководство армии из команды министра обороны Пита Хегсета заявило о планах перейти на использование исключительно Boeing AH-64E, отказавшись от эксплуатации машин предыдущей модели AH-64D. Однако теперь решено пойти ещё дальше в части ударных вертолётов – в рамках последующей реорганизации армейской авиации выводу из строя подлежат также машины последней конфигурации AH-64E.

Как сообщается в издании Aviation Week, в соответствии с последними решениями, из эксплуатации будет выведен почти весь парк AH-64D, а большая часть AH-64E будет передана Национальной гвардии.

С 2025 по 2026 финансовый год армия сократит количество ударных AH-64D со 120 до 24 экземпляров, AH-64E с 408 до 240, многоцелевых UH-60L Black Hawk со 162 до 4, при этом увеличив число UH-60M с 338 до 393 единиц, а тяжёлых транспортных CH-47F – со 156 до 172.

AH-64E

В итоге расформированию в воздушной кавалерии подлежат 11 действующих эскадрилий и 2 резервные экспедиционные бригады. В результате, как указывается в издании Stars and Stripes, в 2026 и 2027 годах в армейской авиации будет сокращено 6500 должностей.

Это ещё больше усилит неопределённость в авиационном сообществе

- говорится в издании.

Возможно, что кадры, освободившиеся в результате этого сокращения, частично перейдут в Национальную гвардию, став армейским резервом, частично будут направлены на укомплектование беспилотной авиации, развитие которой рассматривается Пентагоном как один из важнейших приоритетов.

  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AH-64
CH-47 "Чинук"
UH-60
Компании
Boeing
