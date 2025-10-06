Войти
Советский опыт в помощь: в США предлагают перейти на мобильные ядерные ракеты

Источник изображения: topwar.ru

Согласно выводам Счётной палаты США (GAO), Пентагон, нарушив все допустимые сроки и сметы, фактически сорвал программу модернизации наземной компоненты ядерной триады, не сумев развернуть процесс перехода на новую МБР Sentinel шахтного базирования. Для решения этой проблемы в США предлагают обратиться за помощью к зарубежному опыту, предлагающему рабочую альтернативу.

Как указывается в американском издании Interesting Engineering, на последнем военном параде, прошедшем в сентябре, Китай представил МБР Dongfeng-61, размещённую на внушительной 8-осной платформе:

Ряд экспертов призывают по-новому взглянуть на мобильные МБР как на возможность сократить расходы и увеличить живучесть.

По их мнению, переход на мобильные пусковые установки позволит избежать необходимости строить новые дорогостоящие стационарные шахты и усложнит противнику задачу по поражению американских ракет наземного базирования.

Как отмечается, это давно проверенная схема: в 1980-х годах Советский Союз развернул колёсные ПУ «Тополь» и железнодорожные ракетные комплексы «Молодец». Аналогичные концепции в 1980-1990-х годах разрабатывались и в США – соответственно в рамках проектов Midgetman и Peacekeeper, но они были свёрнуты из-за бюджетных ограничений и сокращения ядерных вооружений.

