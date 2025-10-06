Войти
Комитет по вопросам ПВО в СНГ справляется с задачами, заявил генерал

Флаги государств СНГ
Флаги государств СНГ.
Грехов: комитет по вопросам ПВО при Совете министров обороны СНГ справляется

ИЖЕВСК, 3 окт - РИА Новости. Координационный комитет по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран СНГ успешно справляется с задачами и вносит важный вклад в обеспечение безопасности, заявил заместитель председателя координационного комитета, начальник вооружения - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов.

"Уверен, что выражу общее мнение о том, что наш комитет успешно справляется со стоящими задачами и вносит важный вклад в обеспечение безопасности воздушного пространства стран Содружества", - сказал он на 61-м заседании координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ.

По словам заместителя главнокомандующего ВКС по вооружению, в ходе 61-го заседания комитета были намечены основные направления дальнейшей работы, участники также обменялись наработанным опытом военно-технического сотрудничества и обсудили его состояние и дальнейшие перспективы.

"Продолжим нашу работу в ходе посещения научно-производственных предприятий оборонно-промышленного комплекса России. С учетом опыта применения российского вооружения в боевых условиях, в том числе в ходе специальной военной операции на Украине, их посещение будет достаточно информативным и полезным", - подчеркнул он.

Основные мероприятия предстоящей работы комитета, отметил Грехов, отражены в перспективном плане деятельности комитета. Он подчеркнул, что комитетом совершенствуется практика проведения совместных мероприятий оперативной боевой подготовки, в первую очередь - учений и тренировок.

Страны
Россия
Украина
Проекты
Военные учения
