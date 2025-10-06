Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Российская тяжелая боевая машины пехоты Т-15 на унифицированной платформе "Армата" всегда восхищала своими тактико-техническими характеристиками.

Это, прежде всего, противоснарядное бронирование, усиленное динамической защитой, и автоматический комплекс, сбивающий подлетающие к БМП различные средства поражения.

Внушает и комплекс вооружения: мощная 57-мм автоматическая пушка, спаренный 7,62-мм пулемет и управляемые противотанковые ракеты "Корнет", способные уничтожить любой западный танк.

1500-сильный двигатель способен разгонять 55-тонную машину до 75-80 километров в час. Запас хода по топливу составляет 500 километров. Экипаж - 3 человека, а десант - 9 человек.

Как сообщалось, на базе Т-15 возможно создание образцов боевой техники с различным вооружением. При дальнейшем совершенствовании этой версии "Арматы" обязательно будет учтен опыт специальной военной операции.

Лев Романов