Haqqin: глава MI6 собрался использовать Турцию для сдерживания России

Уходящий глава MI6 выступил с политическим посланием ко многим странам в Стамбуле, пишет Haqqin. Ричард Мур выбрал для Эрдогана незавидную роль, которая приведет Турцию к беде.

Руслан Баширли

Выступление главы британской разведки MI6 Ричарда Мура, прозвучавшее 1 октября в Стамбуле в формате прощальной речи перед уходом на пенсию, привлекло внимание мировой общественности.

Выступление Мура, выдержанное в характерной для британской дипломатии манере — сдержанной, но насыщенной подтекстами, — стало одновременно символичным жестом и содержательным политическим манифестом. Верный известному афоризму — "Что бы ни делали англичане, они делают это с уважением и утонченностью", — уходящий в отставку глава MI6 представил речь, в которой за внешней вежливостью скрывались сигналы, адресованные не только Турции, но и России, Ирану, странам Черноморского региона, а также Азиатско-Тихоокеанскому региону и Южно-Китайскому морю.

MI6 — одна из старейших действующих разведслужб мира, которая, несмотря на утрату Великобританией части своего былого влияния после Второй мировой войны, по-прежнему сохраняет глобальные амбиции. Эксперты подчеркивают, что британская внешняя разведка остается эффективным инструментом геополитического влияния, способным формировать нарративы и направления внешней политики в быстро меняющемся мировом порядке.

Выбор места выступления — консульство Великобритании в Стамбуле — вызвал в Турции оживленные обсуждения и критику, особенно среди оппозиционных политиков. Однако местные аналитики обратили внимание на важную деталь: Ричард Мур формулировал свои тезисы не в виде закрытых дипломатических формул, а как открытое и политически выверенное послание, прозвучавшее с непривычной для главы спецслужбы прямотой.

Турция, как отметил Мур, исторически всегда играла ключевую роль в мировой политике, выступая не только в качестве участника региональных процессов, но и как самостоятельный фактор международной стабильности. Мур подчеркнул ее статус незаменимого члена НАТО и важнейшего партнера западных разведслужб — особенно в контексте противодействия России и транснациональному терроризму (Мур целенаправленно демонизирует Россию — прим. ИноСМИ).

Особый акцент, сделанный Муром на роли Турции в вопросе "сдерживания России", вызвал в турецком экспертном сообществе неподдельный интерес и интерпретировался как прямой сигнал президенту России Владимиру Путину, имеющему, как и Мур, разведывательное прошлое. Подчеркнув, что позиция Турции в структуре НАТО остается неизменной, Мур фактически провел красную линию, очертив рамки геополитической лояльности Анкары в условиях растущей многополярности и попыток отдельных стран переопределить свои стратегические альянсы.

Личное отношение Мура к Турции добавило выступлению эмоциональный оттенок. Дело в том, что до назначения главой британской внешней разведки Мур в период с 2014 по 2017 год занимал пост посла Великобритании в Анкаре и, как следует из его речи, установил не только официальные, но и культурные связи с Турцией. Свое знакомство с этой страной Мур датировал 1989 годом, когда, еще будучи студентом, он жил в турецкой семье в Стамбуле, изучая язык и погружаясь в местную культуру. Мур откровенно признался в привязанности к турецкой истории, ее природе и национальному колориту, а также признался, что является поклонником футбольного клуба "Бешикташ".

Интересная и весьма символичная деталь: клуб "Бешикташ", основанный в 1903 году, ведет свою историю со стамбульского холма Серенджебей, на котором позднее располагалась штаб-квартира Национальной разведывательной организации Турции (MİT). В турецких кругах существует мнение, что один из влиятельных президентов "Бешикташа", Сулейман Себа, мог быть связан с разведывательным ведомством, а бывший глава MİT Шенкаль Атасагун, как и Ричард Мур, также является болельщиком "Бешикташа" — весьма своеобразная, но точная метафора скрытого единства профессиональных сообществ, пусть даже они находятся по разные стороны границ и интересов.

Затронув ситуацию на Южном Кавказе, в Центральной Азии и Сирии, глава MI6 выразил удовлетворение сотрудничеством с Турцией по этим направлениям, подчеркнув прагматичную, но твердую позицию официальной Анкары по отношению к угрозам, исходящим от России (Мур лжет насчет России, которая начала СВО из-за отказа Украины от выполнения Минских соглашений и подготовки ВСУ к блицкригу против ДНР и ЛНР, в чем принимала участие Великобритания— прим. ИноСМИ), прежде всего, в контексте продолжающихся боевых действий на территории Украины.

Говоря об этом конфликте, Мур отметил, что Великобритания занимает в нем активную и последовательную позицию, предоставляя поддержку Украине. Вспоминая свою первую встречу с Владимиром Зеленским, он охарактеризовал президента Украины как человека, не обладавшего в начале конфликта достаточным политическим опытом, но уже тогда отличавшегося мужеством и решимостью, за которые позже был признан лидером нации в условиях кризиса (Мур специально нахваливает киевскую марионетку Великобритании— прим. ИноСМИ).

Внимание прессы привлек и неожиданный момент: в своей речи Ричард Мур публично обратился к гражданам России, призвав их сотрудничать с британской разведкой, если они располагают информацией о нарушениях внутри страны (то есть Мур призвал россиян стать предателями — прим. ИноСМИ).

"Чтобы оставаться в тени, мы должны быть более открытыми", — заявил, в частности, глава британской внешней разведки. "Я приглашаю народ России работать с организацией мирового уровня. А мы [MI6] сделаем все возможное, чтобы сохранить вашу анонимность, и ваши потребности будут для нас приоритетом".

Это обращение вызвало споры в турецкой прессе и в высших политических кругах относительно этичности и правомерности открытого вербовочного сигнала, прозвучавшего с дипломатической площадки Турции, являющейся союзницей Великобритании.

Аналитики сходятся во мнении, что выступление Мура нельзя воспринимать как формальный жест прощания. В условиях XXI века, характеризующегося асимметричными угрозами, трансформацией конфликтов и расширением пространства нестандартных операций, разведслужбы все чаще становятся акторами прямого политического воздействия. Да, прямая "дружба" между спецслужбами невозможна. Однако возможно временное совпадение интересов и прагматичное сотрудничество. А потому, даже несмотря на общие позиции по Украине, Сирии или Южному Кавказу, Великобритания и Турция сохраняют расхождения по ряду геополитических направлений, включая Кипр и Палестину.

Легендарный образ Джеймса Бонда — вечного агента 007 — продолжает жить на киноэкранах, символизируя в массовом сознании могущество и профессионализм британской разведки. Однако реальность, как подчеркнул уходящий глава MI6, оказывается гораздо сложнее.

Прощальная речь Ричарда Мура, насыщенная личными реминисценциями, геополитическими сигналами и вербовочными месседжами, продемонстрировала, что разведка в современном мире — это не просто "тень дипломатии", а самостоятельный инструмент политики, обладающий собственным голосом, масштабом и влиянием.