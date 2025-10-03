Путин оценил американские "Томагавки"

Путин: «Томагавки» хоть и несовременное, но мощное оружие

Дальнобойные ракеты «Томагавк» хоть и не являются современным оружием, все же они достаточно мощные. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Могут "Томагавки" нанести нам ущерб? Могут, но мы будем их сбивать», - сказал Путин и напомнил, что ATACMS наносили определенный ущерб, но российские системы ПВО с ними справились.

Путин отметил, что возможные поставки "Томагавков" на вооружение украинской армии нанесут ущерб отношениям Москвы и Вашингтона, поскольку применение этих ракет без участия американских военных невозможно.

Но даже поставка "Томагавков" Киеву не позволит изменить ситуацию на поле боя в зоне спецоперации, подчеркнул российский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи попросил у Трампа дальнобойные ракеты «Томагавк». Как писал The Telegraph со ссылкой на собственные источники, Киев полагает, что это оружие «поможет усадить Владимира Путина за стол переговоров». Подробнее - в материале «Газеты.Ru».

Ранее ЕС пообещал обеспечить Украине «техническое преимущество» на поле боя.

Павел Иванов