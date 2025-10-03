Зеленский в Дании намекнул на скорые удары по России американскими ракетами

Источник изображения: topwar.ru

Украина наращивает свои возможности по нанесению дальнобойных ударов, в скором времени у Киева могут появиться дополнительные средства для поражения объектов на территории России. Об этом заявил Зеленский, выступая на пресс-конференции в Копенгагене.

Киевский фюрер, отвечая на вопросы журналистов, намекнул, что в скором времени у Украины могут появиться на вооружении американские ракеты для ударов по России. Никакие подробности он не привел, лишь заявил, что ранее у Киева были только собственные средства, а после разговора с Трампом якобы появятся другие.

До сегодняшнего дня мы использовали только наше дальнобойное оружие для ударов по России, после моей встречи с Трампом, возможно, у нас появится что-то ещё.

— заявил Зеленский.

Вообще вся речь «нелегитимного» в Дании была посвящена России и «российским дронам», якобы угрожающим Европе. Он уже традиционно «поплакался в жилетку» западным СМИ, жалуясь на отсутствие финансирования Украины, что приводит к недостаточному количеству дронов на вооружении ВСУ. По словам «просроченного», если Россия может себе позволить запускать в день по 500-600 дронов, то Украина всего 100-150. В общем, все свелось к очередным призывам «дай, и побольше!».

Кроме того, Зеленский пообещал и дальше прикрывать Европу от России, но только если все его будут поддерживать. Желательно финансово.